Sulmi vdekjeprurës izraelit në Gaza godet një dasmë

Një sulm izraelit në lagjen Tuffah të Qytetit të Gazës ka vrarë gjashtë palestinezë dhe ka plagosur disa të tjerë, sipas burimeve lokale.

Raportohet se predha tankesh izraelite goditën katin e dytë të një shkolle të kthyer në strehimore, ku familje të zhvendosura ishin mbledhur për të marrë pjesë në një dasmë. Shkolla po strehonte civilë që kishin ikur nga luftimet e mëparshme.

Ambulancat dhe ekipet e shpëtimit vazhdojnë ndërhyrjen në vendngjarje, ndërsa qasja u lejua vetëm pak minuta më parë, sipas burimeve në terren. /mesazhi

