Suma i hynë përsëri garës si i pavarur për kryetar të Hanit të Elezit

Rufki Suma ka bërë të ditur se do t’i hyjë garës për kryetar të Komunës së Hanit të Elezit si kandidat i pavarur.
Ai këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook.
Suma ka udhëhequr dy mandate si kryetar i pavarur i Hanit të Elezit, duke u bërë personi i parë që fiton në një komunë si i pavarur.
“Të nderuar qytetarë të Hanit të Elezit, pas pranimit nga ana e juaj të listës me mbi 1200 nënshkrimeve për kandidimin tim për kryetarë të komunës së Hanit të Elezit si Kandidat i Pavarur dhe pas certifikimit nga ana e KQZ-së, nën moton “Gjithnjë në shërbim të popullit”, unë kam vendosur t’i hyjë garës për kryetar të komunës së Hanit të Elezit që do të mbahen me 12 tetor të këtij viti. Ashtu sikurse mandatet e kaluara që bashkarishtë me ju dhe donatorët vendorë dhe ndërkombëtarë që realizuam projektet e shumta në interesin tuaj, ashtu edhe në të ardhmën, me ndihmën e Zotit dhe donatorëve si vendorë ashtu edhe ndërkombëtarë, bashkarisht me ju do të realizojmë projektet që do të përcaktohen nga ana e juaj nëpër debatet publike”, ka shkruar Suma.
Ai u zgjodh për herë të parë në vitin 2009 si kandidat i pavarur dhe u rizgjodh në vitin 2013, por në zgjedhjet e vitit 2017 nuk kandidoi.