“Suneti Profetik mes dijetarëve të fikhut dhe dijetarëve të hadithit” – Fragment

Sikur të mos ishte suneti praktik dhe teorik, Kur’ani do të ishte diçka e ngjashme me filozofitë teorike të palëvizshme në botën e imagjinatës!
Dispozita fetare nuk merret prej një hadithi të vetëm, i veçuar prej haditheve të tjera, por hadithi i bashkohet haditheve të tjera. Pastaj, krahasohen hadithet e mbledhura me atë çfarë tregon Kur’ani Famëlartë, sepse Kur’ani është korniza, në të cilën punojnë (veprojnë) hadithet në rrethin e tij dhe nuk e tejkalojnë.
Dhe, kush pretendon, se Suneti e mohon Librin (Kur’anin), apo i abrogon (anulon) dispozitat e tij, ai është i mashtruar!
Këtë që thamë, e qartëson ajo çfarë transmeton Ibn Kethiri në Tefsirin e tij nga Imam Muhamed ibn Idriz Esh-Shafiu (r.h), ku thotë: “Gjithçka që ka gjykuar i Dërguari i Allahut (a.s) ajo është prej të kuptuarit e tij të Kur’anit!
Allahu i Madhëruar thotë: “Me të vërtetë, Ne të zbritën ty Librin me të vërtetën për të gjykuar mes njerëzve me atë që të mëson Allahu. E, mos u bëj armik i tradhtarëve!” – (Kur’ani, En-Nisa: 105)
Dhe, thotë: “Dhe, ta zbritën ty Dhikrin (Kur’anin) për t’ua sqaruar njerëzve çfarë u ka zbritur atyre dhe ndoshta ata meditojnë (mendojnë)!” – (Kur’ani, En-Nahl: 44)
Për këtë arsye, i Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “E pra, mua më është dhënë Kur’ani dhe diçka e tillë së bashku me të!”, pra suneti.
Kjo është tepër e saktë, sepse jeta e Muhammedit (a.s) ka qenë zbatim praktik i orientimeve të Kur’anit! Jeta e tij në adhurime, moral, xhihad dhe marrëdhënie ka qenë Kur’an i gjallë, që transformon tokën dhe ndërton qytetërim tjetër. Sikur të mos ishte ky sunet praktik dhe teorik, Kur’ani do të ishte diçka e ngjashme me filozofitë teorike të palëvizshme në botën e imagjinatës!
Suneti i Muhammedit (a.s) në pikëpamjet shoqërore, civile dhe ushtarake, e para së gjithash në dispozitat e adhurimeve dhe parimeve të besimit është pjesë që nuk mund të ndahet prej Mesazhit të përjetshëm. Sepse, Islami përbëhet prej Librit (Kur’anit) dhe Sunetit (Traditës Profetike), siç përbëhet uji nga dy elementët e tij të njohur.
Këtu ne pastrojmë transmetimet e dobëta dhe hadithet problematike, siç pastrojmë vetë Kur’anin prej tefsireve (komentimeve) të devijuara dhe kuptimeve të ndryshme, për të qëndruar Shpallja Hyjnore e kulluar.
Një grumbull hadithesh të dobëta kanë mbushur horizontet e kulturës islame me re, dhe një grumbull tjetër hadithesh, të cilat janë të sakta, por devijimi ka zotëruar kuptimin e tyre, ose i ka ngatërruar, të gjitha këto kanë bërë, që të devijohet prej kuptimeve të Kur’anit, qofshin ato të afërta apo të largëta.
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Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri: “Suneti Profetik mes dijetarëve të fikhut dhe dijetarëve të hadithit”
“Suneti Profetik mes dijetarëve të fikhut dhe dijetarëve të hadithit” – Fragment
Sikur të mos ishte suneti praktik dhe teorik, Kur’ani do të ishte diçka e ngjashme me filozofitë teorike të palëvizshme në botën e imagjinatës!