Supë Brokoli me Qumësht

Supa me brokoli dhe qumësht është receta më e mirë për të mbajtur trupin në formë.

Vlerat ushqimore, e bëjnë brokolin ndër perimet e gjelbra më të shëndetshme.

Përbërësit

(Përbërësit më poshtë janë për 4-5 persona)

400 gr brokoli

4 lugë gjelle vaj ulliri

1 presh mesatar (përdorni vetëm pjesën e bardhë)

2 karrota

1 patate mesatare

700 ml lëng i nxehtë pule ose perimesh

Kripë

Majdanoz

Piper

1 lugë gjelle miell

200 ml qumësht

Përgatitja

Si fillim, pastrojmë të gjitha perimet me ujë të rrjedhshëm.

Preshim e grijmë hollë, patatet dhe karrotat i qërojmë dhe i presim në kubikë të vegjël ndërsa ndajmë brokolin në degëza të vogla.

Në një tenxhere hedhim një lugë gjelle vaj ulliri e vendosim në zjarr dhe më pas shtojmë preshin e grirë hollë, e kaurdisim për 2-3 minuta derisa volumi të ulet pak.

Më pas shtojmë karrotat dhe patatet e prerë në kubikë, vijojmë t’i kaurdisim për pak.

Shtojmë lëngun e nxehtë të pulës ose perimeve dhe i lëmë të zjejnë bashkë përreth 30 minuta.

Për të përfituar maksimalisht nga vlerat e brokolit, shtoni degëzat e brokolit 6 minutat e fundit që të ziejnë bashkë me përbërësit e tjerë të supës.

Në fund, vendosni një tigan në zjarr, kaurdisni miellin me pak gjalpë. Sapo mielli nis të zverdhet shtoni qumështin dhe përziejeni mirë dhe pa ndërprerje në mënyrë që të mos krijohen kokërriza.

Masën e krijuar me qumësht hidhjani supës dhe lërini në zjarr të marrin një valë për 4-5 minuta duke i përzjerë vazhdimisht.

Hiqeni nga zjarri dhe sipas preferencës mund ta fusni në mikser derisa të jetë përftuar një masë kremoze e supës.

Supën e rregullojmë me kripë dhe piper.

E hedhim në tasat e servirjes së supës, i spërkasim me vajin e ullirit dhe majdanoz të grirë hollë dhe e shërbejmë të ngrohtë dhe me bukë të thekur shoqëruar.

Nëse preferoni, kur ta servirni, supës mund t’i hidhni pak djathë kaçkavall të grirë apo karrota të vogla të grira, të freskëta, por edhe të ziera sipas preferencës.