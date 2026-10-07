Superbroçkulla e një presidenti: ç’lidhje ka Islami me protestat në Francë(!!!)

Një “luftë e ftohtë” deklaratash mes Uashingtonit dhe Parisit
Kreu i partisë së krahut të majtë franceze France Invincible (LFI), Jean-Luc Mélenchon, iu përgjigj Presidentit të SHBA-së Donald Trump pasi ky i fundit etiketoi migrimin masiv dhe Islamin si shkakun kryesor të protestave dhe trazirave aktuale në Francë.
Mélenchon tha në rrjetin social X se Trump mori, siç pretendon ai, një pamje të shtrembëruar të ngjarjeve.
“Zonja Le Pen i tregoi atij një version të sajuar të shkaqeve të dhunës në Francë,” shkroi Mélenchon, duke aluduar në udhëheqësen e partisë së krahut të djathtë franceze Marine Le Pen.
Në të njëjtën kohë, ai akuzoi policinë franceze për trajtim të dhunshëm të protestuesve.
Sipas tij, policia po “provokon, sulmon, plagos dhe gjymton protestuesit e rinj dhe sindikalistët”.
Trump më parë shprehu një pikëpamje krejtësisht të ndryshme për situatën në rrjetin e tij social Truth Social. Presidenti amerikan pretendoi se protestat nuk kishin të bënin me problemet në arsim, por me migrimin dhe Islamin.
“Ajo që po ndodh në Francë nuk është gjë tjetër veçse migrim masiv i pakontrolluar. Nuk ka të bëjë me shkollat, ka të bëjë me Islamin që dëshiron të pushtojë një vend dikur të madh”, shkroi Trump, sigurisht, pa dhënë ndonjë provë argumentuese për të mbështetur pretendimin se migrimi ose Islami janë shkaku i protestave aktuale.
Nga kërkesat e shkollave te trazirat masive
Lëvizja e protestave filloi midis nxënësve të shkollave të mesme, veçanërisht në rajonin e Parisit, dhe më pas u përhap në pjesë të tjera të vendit. Në fillim të protestave, studentët kërkuan më shumë mësues dhe staf tjetër, klasa më pak të mbushura me njerëz dhe kushte më të mira në ndërtesat shkollore.
Megjithatë, demonstratat janë përshkallëzuar ditët e fundit. Janë regjistruar trazira, zjarrvënie, sulme ndaj policisë dhe vandalizëm, ndërsa janë raportuar edhe lëndime të rënda midis studentëve.
Organizatat e të drejtave të njeriut akuzojnë policinë për përdorim të tepruar të forcës, ndërsa autoritetet franceze pretendojnë se grupe të dhunshme dhe ekstremistë janë bashkuar me protestat.
Mijëra njerëz janë ndaluar që nga fillimi i protestave, përfshirë një numër të madh të miturish. Qindra studentë, punonjës shkollash dhe oficerë policie u plagosën.
Protestat që u zhvilluan të martën ishin ndër më të mëdhatë që nga fillimi i lëvizjes.
Ministria e Brendshme Franceze vlerësoi se 256,000 njerëz demonstruan në të gjithë vendin, 56,000 prej të cilëve ishin në Paris. Organizatorët, megjithatë, e vunë numrin dukshëm më të lartë, duke pretenduar se rreth 450,000 protestues ishin në rrugë, përfshirë rreth 100,000 në kryeqytet.
Që atëherë lëvizja është rritur përtej një kryengritjeje studentore. Mësues, studentë, prindër dhe sindikata janë bashkuar me protestat, duke i transformuar kërkesat fillestare në lidhje me gjendjen e shkollave në një mobilizim më të gjerë shoqëror.
Vlerësimi i situatës nga Trump nuk është komenti i parë i tillë nga familja e tij. Djali i tij Donald Trump Jr. e kishte lidhur gjithashtu dhunën me politikën e migracionit të Francës disa ditë më parë, duke thënë se “Parisi po digjet përsëri”.
Por më shumë se kaq, të lidhësh Islamin me këto protesta është, nën pretendimin se kërkon pushtimin e një vendi, është më tepër se marrëzi. Patjetër që është ligësi e injorancë njëherësh. /tesheshi.com/