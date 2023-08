“Superushqimi” për të cilin s’keni dëgjuar kurrë që ju ndihmon të humbni peshë

Super ushqimet janë ato që kanë një bollëk përfitimesh shëndetësore.

Ndërsa mund të keni dëgjuar për disa, të tilla si zarzavate me gjethe dhe çaj jeshil, me siguri nuk keni dëgjuar kurrë për farro – një grurë e lashtë që përdoret ende sot në të gjithë botën.

Përmban një sërë pjatash dhe mund ta keni ngrënë pa e kuptuar.

Kokrra e gjithanshme shpesh përzihet në sallata, supa dhe zierje dhe duket e ngjashme me kuskusin ose elbin.

Farro mund të ketë një sërë përfitimesh shëndetësore për shkak se është i mbushur me të mira, duke përfshirë humbjen e peshës, lëkurën e shëndetshme dhe mbrojtjen kundër disa sëmundjeve.

Termi “superushqim” është një term relativisht i ri, i përdorur për të përshkruar ushqime jashtëzakonisht të shëndetshme.

Por farro nuk është asgjë e re, ajo është kultivuar në Lindjen e Mesme dhe Mesdhe për mijëra vjet.

Megjithatë, me kalimin e kohës, kërkesa për të ka rënë, pasi gruri modern është rritur me bollëk. Lloji i grurit me të cilin jemi mësuar – si gruri i bukës, i cili prodhon bukë, makarona dhe biskota – është përpunuar aq shumë në krahasim me grurin e lashtë, saqë shumë gjëra të mira janë hequr.

Ekzistojnë tre lloje të farros: emmer, einkorn dhe spelled – këto të fundit mund të gjenden në dyqanet shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar.

Një nga mënyrat më të lehta për të korrur përfitimet e saj është blerja e makaronave ose miellit, të disponueshme në shumicën e supermarketeve. Një sërë faktorësh e bëjnë farron të dobishme për humbjen ose menaxhimin e peshës.

Sipas Healthline, një e katërta e filxhanit (47 g) e këtij produkti ka 170 kalori, por 6 g proteina dhe 5 g fibra. Për krahasim, orizi i bardhë ka rreth 150 kalori, por vetëm 3 g proteina dhe pothuajse asnjë fibër.

Udhëzimet qeveritare thonë se duhet të hamë rreth 30 g fibra në ditë, por shumica e të rriturve hanë mesatarisht rreth 20 g në ditë. Proteinat dhe fibrat janë vërtetuar se ndihmojnë në humbjen e peshës, sepse ato mbushin stomakun pa shtuar më shumë kalori. Ndjenja e ngopjes, e cila gjithashtu lëshon hormone për të na thënë të ndalojmë së ngrëni, mund të parandalojë konsumimin e tepërt të ushqimit.

Ka prova të forta që një dietë e pasur me fibra mund të ulë rrezikun e:

Sëmundjeve të zemrës;

Sulmit në tru;

Diabetit të tipit 2;

Kancerit të zorrëve.

Për më tepër, farro është një burim i mirë i antioksidantëve dhe polifenoleve, të cilat mendohet se luajnë një rol në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës, diabetit, sulmit në tru dhe disa lloje kanceri, shkruan The Sun.