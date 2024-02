Me suplemente nuk duhet filluar asnjëherë pa mbikëqyrjen e mjekut, pasi mund të jenë të dëmshme, veçanërisht nëse marrim ilaçe të caktuara ose kemi probleme të tjera shëndetësore

Suplementet synojnë të plotësojnë boshllëqet e lëndëve ushqyese kur ne nuk jemi në gjendje të plotësojmë nevojat tona vetëm përmes ushqimit ose nëse kemi mangësi.

Kur bëhet fjalë për menaxhimin e diabetit, zakonet e jetesës luajnë një rol të madh në kontrollin e sheqerit në gjak dhe shëndetin e përgjithshëm.

Edhe nëse merren medikamente për trajtimin e diabetit, ato duhet të përdoren në kombinim me një plan diete ushqimore dhe aktivitet fizik.

Kur bëhet fjalë për suplementet, ato nuk duhet të fillojnë kurrë pa mbikëqyrjen e një dietologu ose mjeku të licencuar. Nëse nuk merren me kujdes, mund të jenë të dëmshme, veçanërisht nëse marrim medikamente të caktuara ose kemi gjendje të tjera shëndetësore.

Suplementet që nuk duhet të merrni nëse keni diabet

Llojet e ndryshme të diabetit kanë mundësi të ndryshme trajtimi, kështu që është e vështirë të përgjithësohet se cilat suplemente nuk duhet të merren nga të gjithë njerëzit me diabet. Kjo është një nga arsyet pse është shumë e rëndësishme të bisedoni me një mjek. Ka disa suplemente për të cilat njerëzit me diabet duhet të bisedojnë me mjekun e tyre, pasi ato mund të ndërhyjnë me medikamente të caktuara, të prishin nivelet e sheqerit në gjak ose të shkaktojnë efekte anësore.

1. Kromi

Kromi është një mineral që gjendet në shumë ushqime, si mishi, perimet, drithërat, frutat dhe arrat. Mungesa e kromit mund të shkaktojë nivele të larta të sheqerit në gjak, megjithëse kjo mungesë është shumë e rrallë. Personat që kanë diabet dhe marrin insulinë ose medikamente të tjera orale për të ulur sheqerin në gjak, marrja e kromit mund të rrisë rrezikun e hipoglikemisë (sheqerit të ulët në gjak).

Shoqata Amerikane e Diabetit paralajmëron këdo që ka sëmundje të veshkave të mos marrë krom sepse suplementet mund ta përkeqësojnë sëmundjen e veshkave. Plotësimi i kromit mund të ndërhyjë gjithashtu me levotiroksinë (një ilaç që përdoret zakonisht për trajtimin e hipotiroidizmit).

2. Pjepri i hidhur

Pjepri i hidhur është një suplement bimor i studiuar për përdorimin e tij në uljen e sheqerit në gjak tek njerëzit me diabet. Përbërësit e tij – karantina, vicina dhe polipeptidi-p – mendohet se kanë një strukturë të ngjashme me insulinën (një hormon i përfshirë në kontrollin e sheqerit në gjak).

Në një përmbledhje sistematike dhe meta-analizë në revistën Nature, studiuesit zbuluan se të dhënat mbi plotësimin e pjeprit të hidhur mbeten të paqëndrueshme. Studimet që janë bërë janë të shkurtra dhe dozat e pjeprit të hidhur që përdoren ndryshojnë. Nevojiten më shumë kërkime për të përcaktuar efektet afatgjata dhe sigurinë. Për më tepër, te njerëzit e prirur për sheqer të ulët në gjak, pjepri i hidhur mund të rrisë rrezikun e sheqerit të ulët në gjak.

3. Ekstrakti i çajit jeshil

Çaji jeshil është treguar i dobishëm për njerëzit me diabet. Për shembull, në një meta-analizë të 17 provave klinike të botuar në The American Journal of Clinical Nutrition, studiuesit zbuluan se çaji jeshil ka efekte të dobishme, të tilla si ulja e glukozës së agjërimit dhe hemoglobinës A1C (sheqeri mesatar tre mujor në gjak). Megjithatë, ka pak kërkime mbi efektivitetin e suplementeve të çajit jeshil jashtë studimeve të kafshëve, dhe shumica e studimeve kanë qenë me kohëzgjatje shumë të shkurtër. Prandaj, shtesa shtesë përtej pirjes së çajit jeshil ndoshta nuk është e nevojshme.

4. Lule Basani

Nevojiten më shumë kërkime mbi përdorimin e Lule Basanit dhe diabetit, për shkak të ndikimit të tij të mundshëm në medikamentet e diabetit, ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e insulinës. Një studim i vogël në revistën britanike të farmakologjisë klinike, i cili vlerësoi përdorimin e saj dhe metforminës në 20 burra të shëndetshëm, zbuloi se marrja e këtij kombinimi mund të rrisë sekretimin e insulinës dhe të ulë sheqerin në gjak pas një testi të tolerancës së glukozës. Megjithatë, një tjetër studim shumë i vogël që përfshinte 10 burra të shëndetshëm arriti në përfundimin se nuk kishte ndryshime në ndjeshmërinë ndaj insulinës kur merrej vetëm Lule Basani. Studiuesit vëzhguan më pak sekretim të insulinës, gjë që mund të rrisë nivelet e sheqerit në gjak.

Këto studime patën rezultate të përziera dhe nuk përfshinin popullata të ndryshme ose njerëz me diabet, as nuk zgjatën mjaftueshëm për të ekzaminuar efektet afatgjata. Prandaj, nevojiten më shumë studime për të hetuar ndërveprimet bar-bar, si dhe efektet e tyre në sekretimin e insulinës.

Krahas gjithë kësaj, personat me diabet dhe sëmundje të zemrës dhe që marrin hollues gjaku këshillohen të shmangin Lule Basanin, pasi mund të rrisë gjakderdhjen.

5. Vitamina E

Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm që mund të ndihmojë në luftimin e stresit oksidativ, një pararendës i diabetit të tipit 2 që kontribuon në të. Por vitamina E mund të ndërveprojë me holluesit e gjakut dhe të rrisë rrezikun e gjakderdhjes duke bllokuar efektet e mpiksjes së vitaminës K. Prandaj, suplementet e pambikëqyrur nuk rekomandohen për njerëzit që kanë diabet dhe që marrin hollues gjaku.

Suplemente që mund të ndihmojnë me diabetin

Nëse keni mungesë të një vitamine, plotësimi mund të jetë i dobishëm. Për ata me komplikime të diabetit, disa suplemente – duke përfshirë vitaminën D, vitaminat B, acidet yndyrore omega-3 dhe probiotikët – mund të ndihmojnë me simptomat ose të vonojnë përparimin e komplikimeve të lidhura me diabetin.

Vitamina D: Nivelet e ulëta të vitaminës D lidhen me zhvillimin e diabetit, sindromës metabolike dhe rezistencës ndaj insulinës. Nivelet e ulëta të vitaminës D shoqërohen gjithashtu me një rrezik në rritje të ulcerave në këmbë dhe infeksioneve të tjera, ndjenjave të depresionit dhe shëndetit të dëmtuar të kockave. Disa studime sugjerojnë se plotësimi me vitaminë D dhe kalcium te njerëzit me mungesë mund të ndihmojë në përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që të gjithë me diabet të kontrollojnë statusin e vitaminës D me një mjek për të përcaktuar nëse nevojitet sasi plotësuese.

Vitaminat B dhe acidet yndyrore omega-3: Njerëzit me diabet, veçanërisht ata që marrin metforminë, mund të jenë në rrezik të shtuar të mungesës së vitaminës B12. Metformina mund të zvogëlojë përthithjen e B12, si dhe përqendrimin në gjak. Mungesa dhe pamjaftueshmëria e B12 shoqërohen me neuropati, kështu që kontrollimi i statusit të B12 është i rëndësishëm. Nëse nivelet janë të ulëta, mund të rekomandohet plotësimi. Njerëzit që kanë komplikime të diabetit, të tilla si neuropatia (dëmtimi nervor), duhet të flasin me mjekun e tyre për përdorimin e vitaminave B ose vajit të peshkut për të trajtuar dhimbjen dhe për të parandaluar përparimin e sëmundjes. Studimet e kafshëve kanë treguar se plotësimi i acideve yndyrore omega-3 është i dobishëm, por nevojiten më shumë kërkime.

Probiotikët: Ka prova në rritje për të mbështetur përdorimin e probiotikëve për shëndetin e zorrëve, diabetin dhe kontrollin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë treguar se përdorimi i probiotikëve si kosi, qumështi i fermentuar dhe kapsulat kanë një efekt të dobishëm në kontrollin e sheqerit në gjak. Duhet mbajtur parasysh se shtame të ndryshme të probiotikëve kanë funksione të ndryshme dhe se modelet individuale të dietës, së bashku me sasinë e njësive të kolonive të marra, mund të kenë gjithashtu një ndikim. Para se të merrni suplementin, duhet të flisni me një profesionist. Për të rritur marrjen e probiotikëve, duhet të filloni të shtoni ushqime të fermentuara në dietën tuaj – kos, kefir, kimchi, lakër turshi dhe miso.