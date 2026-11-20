Mund ta lexojmë suren El-Kehf çdo të premte dhe të ndalemi te katër tregimet e saj: të banorëve të shpellës, të pronarit të dy kopshteve, të Musait dhe Hidrit, si dhe të Dhulkarnejnit.
Por ndoshta nuk e vërejmë fillin që i lidh këto tregime.
Sureja na paraqet katër sprova të mëdha me të cilat përballet njeriu në jetë: sprovën e fesë, të pasurisë, të dijes dhe të pushtetit e fuqisë.
Sikur të na vendoste përpara një pasqyre dhe të na pyeste: Si sillemi kur sprovohet besimi ynë? Si e trajtojmë pasurinë, dijen dhe aftësitë që kemi?
Së pari: Banorët e shpellës — sprova e fesë dhe qëndrueshmëria në parime
Banorët e shpellës ishin të rinj që besuan në Allahun dhe jetonin në një shoqëri që nuk e ndante besimin e tyre. Ata zgjodhën të qëndronin të palëkundur në të vërtetën dhe të largoheshin nga mjedisi që rrezikonte besimin e tyre.
Allahu i Madhëruar thotë:
﴿Ata ishin djelmosha që besuan në Zotin e tyre, ndërsa Ne ua shtuam udhëzimin.﴾ [El-Kehf: 13]
Nga tregimi i tyre mësojmë se qëndrueshmëria kërkon guxim, shoqëri të mirë dhe një mjedis që e ndihmon njeriun të ecë drejt.
Qëllimi nuk është që njeriu të izolohet nga shoqëria, por të dijë kur duhet të largohet nga ndikimet që ia dobësojnë besimin dhe parimet.
Mësimi: Zgjidh shoqëri që ta forcon besimin dhe qëndro besnik ndaj parimeve të tua, edhe kur ata që të rrethojnë mendojnë ndryshe.
Së dyti: Pronari i dy kopshteve — sprova e pasurisë dhe mashtrimi nga të mirat materiale
Problemi i pronarit të dy kopshteve nuk ishte se ishte i pasur, por se u mashtrua nga pasuria dhe mendoi se ajo dëshmonte epërsinë dhe meritën e tij.
Ai tha:
﴿Unë kam më shumë pasuri se ti dhe jam më i fuqishëm nga njerëzit.﴾ [El-Kehf: 34]
Pastaj mendjemadhësia iu shtua, derisa mendoi se kopshti i tij nuk do të zhdukej kurrë.
Këtu shfaqet rreziku i pasurisë, kur ajo nuk shihet më si mirësi për të cilën duhet ta falënderojmë Allahun, por kthehet në matës me të cilin gjykojmë vlerën tonë dhe të të tjerëve.
Në kohën tonë, kjo sprovë mund të shfaqet përmes mburrjes me pasurinë, garës për t’u dukur dhe matjes së suksesit me numrin e ndjekësve e të pëlqimeve.
Mësimi: Mos lejo që ajo që zotëron ta përcaktojë vlerën tënde. Mos harro se të mirat janë amanet dhe se veprat e mira që mbeten janë më të vlefshme dhe më të qëndrueshme.
Së treti: Musai dhe Hidri — sprova e dijes dhe nxitimi në gjykime
Ky tregim na mëson rëndësinë e përulësisë përballë dijes. Musai, paqja qoftë mbi të, ndonëse ishte njëri prej të dërguarve të vendosur, ndërmori një udhëtim të vështirë për të kërkuar dije.
Ai pa tri veprime të Hidrit që në pamje të parë dukeshin të pakuptueshme: dëmtimin e anijes, vrasjen e djaloshit dhe ngritjen e murit.
Musai nuk mundi të duronte përballë asaj që pa, derisa Hidri ia shpjegoi urtësinë që fshihej pas këtyre ngjarjeve.
Allahu i Madhëruar thotë:
﴿E si do të durosh për atë që nuk ke njohuri të plotë?﴾ [El-Kehf: 68]
Nga ky tregim mësojmë se njohuritë tona janë të kufizuara dhe se jo gjithmonë e shohim të gjithë pamjen. Prandaj, nuk duhet të nxitojmë të gjykojmë ngjarjet dhe njerëzit.
Ky tregim nuk do të thotë se mund t’i tejkalojmë rregullat e fesë duke u mbështetur te parandjenjat tona. Ai na fton të jemi të përulur në raport me dijen dhe t’i kuptojmë kufijtë e asaj që dimë.
Mësimi: Kërko dije me përulësi. Mos lejo që ajo që di të të bëhet shkak për mendjemadhësi dhe mos nxito të gjykosh për gjëra, rrethanat e të cilave nuk i njeh plotësisht.
Së katërti: Dhulkarnejni — sprova e fuqisë dhe pushtetit
Tregimi i Dhulkarnejnit na paraqet shembullin e një njeriu që zotëronte fuqi, aftësi dhe pushtet, por që nuk i përdori për t’i sunduar të tjerët apo për të përfituar për vete.
Kur njerëzit i kërkuan ndihmë për ndërtimin e pengesës, ai nuk e shfrytëzoi nevojën e tyre për të marrë pasuri, por u kërkoi të merrnin pjesë në punë.
Allahu i Madhëruar thotë:
﴿Më ndihmoni me fuqinë tuaj, e unë do të ndërtoj një pengesë mes jush dhe atyre.﴾ [El-Kehf: 95]
Pasi e përfundoi atë vepër madhështore, nuk ia atribuoi suksesin vetes, por tha:
﴿Kjo është mëshirë nga Zoti im.﴾ [El-Kehf: 98]
Mësimi: Fuqia, posti dhe aftësitë janë përgjegjësi, jo mjete për t’u mburrur. Udhëheqësi i suksesshëm i përdor aftësitë e tij për t’u shërbyer njerëzve dhe për t’i fuqizuar ata.
Çfarë i bashkon këto katër tregime?
Një fill i rëndësishëm që i lidh këto tregime është se njeriu nuk mund t’i përballojë gjithmonë sprovat i vetëm.
Banorët e shpellës e ndihmuan njëri-tjetrin. Pronari i dy kopshteve kishte një shok që e këshillonte, por ai nuk e dëgjoi. Musai, paqja qoftë mbi të, kërkoi shoqërinë e Hidrit për të mësuar. Ndërsa Dhulkarnejni kërkoi ndihmën e popullit të tij për ta përfunduar punën.
Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar thotë:
﴿Bëhu i durueshëm me ata që i luten Zotit të tyre në mëngjes dhe në mbrëmje, duke kërkuar kënaqësinë e Tij.﴾ [El-Kehf: 28]
Shoqëria e mirë nuk është diçka e parëndësishme në jetën e njeriut; ajo është një nga mjetet më të rëndësishme për të qëndruar i palëkundur përballë sprovave.
Ka edhe një sprovë më të rrezikshme: të mendosh se po vepron drejt!
Para përfundimit të sures vjen një paralajmërim i fuqishëm për një grup njerëzish që mendojnë se po bëjnë vepra të mira, ndërkohë që nuk janë në rrugën e drejtë.
Allahu i Madhëruar thotë:
﴿Thuaj: “A t’ju tregojmë për më të humburit në veprat e tyre? Për ata, përpjekja e të cilëve është e kotë në jetën e kësaj bote, ndërsa mendojnë se po bëjnë vepra të mira.”﴾ [El-Kehf: 103–104]
Këtu shfaqet një mesazh i rëndësishëm: Jo kushdo që përpiqet ia qëllon dhe jo kushdo që është i sigurt në vetvete ka të drejtë.
Njeriu ka nevojë t’i shqyrtojë vazhdimisht mendimet, veprat dhe qëllimet e tij, e të mos e zëvendësojë të vërtetën me bindjen se ka gjithmonë të drejtë.
Sureja përfundon me matësin e shpëtimit:
﴿Kush shpreson takimin me Zotin e tij, le të bëjë vepra të mira dhe të mos i shoqërojë askënd në adhurimin e Zotit të tij.﴾ [El-Kehf: 110]
Vepra e mirë dhe sinqeriteti në qëllim janë themeli i pranimit të veprës.
Pyetje që na lindin nga surja El-Kehf
* A qëndroj besnik ndaj parimeve të mia kur përballem me trysni?
* A e shoh pasurinë si mirësi dhe amanet, apo e përdor si matës të vlerës sime?
* A jam i përulur përballë dijes, apo nxitoj të jap gjykime?
* Si i përdor fuqinë dhe aftësitë e mia për t’u shërbyer të tjerëve?
* A e shqyrtoj veten dhe veprat e mia, apo mjaftohem me bindjen se kam të drejtë?
Përfundim
Sureja El-Kehf nuk është thjesht një përmbledhje tregimesh që i lexojmë çdo të premte. Ajo na sjell mësime të përtëritura, që na ndihmojnë ta kuptojmë veten dhe t’u bëjmë ballë sprovave që na rrethojnë.
Ajo na mëson të qëndrojmë të palëkundur përballë sprovës, të jemi mirënjohës për të mirat, të përulemi përballë dijes dhe të sillemi me drejtësi kur kemi pushtet e fuqi.
Çdo e premte është një mundësi për ta lexuar suren, për të medituar mbi mesazhet e saj dhe për ta pyetur veten: Cilin prej këtyre mësimeve kemi nevojë ta zbatojmë sot në jetën tonë?
Dr. Abdulkerim Bakkar