Suspendohet nga puna edhe një punëtor i Trepçës

Është suspenduar një punëtorë nga punë në Trepçë, me vendim të kryeshefit ekzekutiv të kësaj ndërmarrjeje publike.

Në njoftim thuhet se Y.S, ka bërë shkelje të rënda të detyrave të punës.

“Njoftim Me datën 28.8.2024 z. Y.S. është larguar përkohësisht nga puna me vendim të u.d. Kryeshefit Ekzekutiv me nr.prot:4727 të datës 28.8.2024. Për shkak se i njëjti ka kryer shkelje të rënda të detyrave të punës nga neni 10 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1, 1.5, 1.13 dhe 1.52 të Rregullores nr.prot:2906 të datës 30.7.2020 për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të punëtorëve të Trepça Sh.A. ka keqpërdorur detyrën zyrtare”, thuhet në njoftimin e Trepçës.

Ndryshe, sot Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka njoftuar se ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ për trajnimin dhe çertifikimin e minandezësve.

Sipas Sveçles, kjo është bërë me kërkesë të Trepçës me qëllim të rritjes së kapaciteteve nxjerrëse të xehes në Minierën e Stan Tërgut.