SUV-i elektrik më i lirë i Volkswagen vjen së shpejti

Emri “Volkswagen” vjen nga kombinimi i fjalëve gjermane “volk” dhe “wagen”, që do të thotë “vetura e popullit”.
Meqenëse crossover-at dhe SUV-të janë shumë të njohura sot, ka kuptim të plotë që VW të zhvillojë një model më të lirë me një shasi të lartë për t’u pëlqyer masave.
Edhe pse ende nuk ka një emër, dihet tashmë se çfarë mund të pritet.
Në thelb, do të jetë një version crossover i konceptit ID.2all, një hatchback subkompakt me pesë dyer i prezantuar në vitin 2023.
Që atëherë, modeli i segmentit B ka krijuar edhe një variant sportiv GTI, megjithëse edhe ai ishte vetëm një koncept.
VW është i vendosur ta tregtojë ID.2 si një veturë elektrike me një çmim fillestar prej 25,000 eurosh, që do të jetë më i lirë se modeli më i madh ID.3, çmimi fillestar i të cilit në Gjermani është shumë mbi 30,000 euro.
Versioni crossover ka të ngjarë të ketë një çmim premium, por duhet të mbetet ende shumë më poshtë çmimit fillestar të ID.4, i cili është mbi 40,000 euro.
ID.2 Cross, ose sido që koncepti të quhet përfundimisht, paralajmëron një nga automjetet e para elektrike të Grupit VW që përdor një version me tërheqje në rrotat e përparme të platformës MEB.
Modelet më të mëdha dhe më të shtrenjta janë me tërheqje në rrotat e pasme, me mbështetje për dy motorë dhe tërheqje në të gjitha rrotat.
Për sa i përket fuqisë, ID.2all është projektuar me një motor përpara që është i mjaftueshëm për të përshpejtuar nga 0 në 100 km/h në më pak se shtatë sekonda dhe për të arritur një shpejtësi maksimale prej 160 km/h. ID.