Szczesny kalon testet mjekësore te Barcelona

Portieri polak, Wojciech Szczesny do të jetë pjesë e skuadrës së Barcelonës.

34-vjeçari të hënën ka kaluar me sukses testet mjekësore dhe te Barcelona do të prezantohet pas ndeshjes me Young Boysin, e cila zhvillohet të martën mbrëma në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Szczesny do të firmos kontratë me Barcelonën deri më 30 qershor të vitit të ardhshëm dhe këtë sezon do të jetë zëvendës i gjermanit Andre-Marc ter Stegen të lënduar.

Ai te Barcelona do të transferohet si lojtar i lirë pasi nuk ka kontratë valide me asnjë skuadër tjetër.

Në fakt, Szczesny është rikthyer nga pensionimi për të qenë pjesë e skuadrës spanjolle pasi muaj më parë u tërhoq nga futbolli aktiv.

Portieri polak prej vitit 2017 ishte pjesë e skuadrës së Juventusit, ndërsa karrierë në nivel klubesh ka bërë edhe tek Arsenali, Roma e Brendfordi.