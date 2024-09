Tajfuni më i fortë në një dekadë godet Kinën

Një ishull i njohur turistik në jug të Kinës kontinentale është goditur nga tajfuni më i fuqishëm në një dekadë, duke e lënë zonën të përballet me erëra potencialisht katastrofike dhe shi të rrëmbyeshëm.

Super tajfuni Yagi ka goditur qytetin Wenchang në veri-lindje të ishullit Hainan me erëra prej 223 km/h. Bëhet e ditur se Yagi është më i forti që ka goditur Hainan që nga Rammasun në vitin 2014, i cili la 46 të vdekur. Rreth 400,000 njerëz në ishullin Hainan u evakuuan përpara mbërritjes së Yagi. Trenat, varkat dhe fluturimet u pezulluan, ndërsa shkollat ​​u mbyllën. Yagi – i cili është dyfishuar në fuqi pasi bëri kërdinë në Filipinet veriore në fillim të kësaj jave – është tajfuni i dytë më i fortë deri më tani këtë vit.

Meteorologët thonë se Yagi mund të shkaktojë dëme “katastrofike” në Hainan dhe Guangdong fqinje, e cila është gjithashtu provinca më e populluar e Kinës.

Yagi është një super tajfun “jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe i fuqishëm”, i cili mund të bëjë një rënie “potencialisht katastrofike” në tokë, paralajmëroi Qendra e Paralajmërimit të Cikloneve Tropikale Indo-Paqësorit në një këshillë të enjten.

Një super tajfun është i barabartë me një uragan të kategorisë 5, shkruan BBC

Siç raportohet, të gjitha atraksionet turistike janë mbyllur që nga e mërkura me urdhër të autoriteteve të cilët paralajmëruan erëra masive dhe shkatërruese. Me plazhe me rërë të bardhë, hotele luksoze dhe dyqane pa taksa, Hainani quhet “Hawai i Kinës”. Kalimi më i gjatë detar në botë, ura kryesore që lidh Hong Kongun me Macau dhe Zhuhai në Guangdong, u mbyll gjithashtu.

Megjithatë, Hainan, i cili mburret me plazhe me rërë dhe ujëra të pastër, nuk është i panjohur për tajfunet. Por, vetëm nëntë nga 106 tajfunet që kanë zbritur në Hainan që nga viti 1949 u klasifikuan si super tajfunë.

Autoritetet kineze besojnë se Yagi do të jetë tajfuni më i fortë që ka goditur bregdetin e tij jugor në një dekadë. Yagi jo vetëm që do të godasë Kinën, por gjithashtu pritet të zbresë në Vietnamin verior të shtunën vonë në një gjendje të dobësuar.

Ndryshe, në fillim të kësaj jave, përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut të sjella nga Yagi vranë të paktën 13 njerëz në Filipinet veriore, me mijëra njerëz të detyruar të evakuohen në një tokë më të sigurt.

Shkencëtarët thonë se tajfunet dhe uraganet po bëhen më të fortë dhe më të shpeshtë me ndryshimet klimatike. Ujërat më të ngrohta të oqeanit do të thotë që stuhitë marrin më shumë energji, gjë që çon në shpejtësi më të larta të erës.

Një atmosferë më e ngrohtë gjithashtu mban më shumë lagështi, gjë që mund të çojë në reshje më intensive. Yagi vjen një javë pasi tajfuni Shanshan goditi Japoninë, duke vrarë të paktën gjashtë persona dhe duke plagosur qindra.

Les images du super typhon Yagi en Chine, avec des vents atteignant des vitesses de 240 kilomètres par heure, sont vraiment impressionnantes

