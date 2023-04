Takim Sanchez-Lula: Është koha të veprohet për marrëveshjen e tregtisë së lirë BE-Amerikë Latine

Udhëheqësit e Brazilit dhe Spanjës u takuan në Madrid sot, duke u zotuar të punojnë drejt vendosjes së një marrëveshjeje të tregtisë së lirë midis Amerikës Latine dhe BE-së këtë vit, raporton Anadolu.

“Nëse ka një kohë për të vepruar, është tani. Evropa ka nevojë për aleatë”, tha kryeministri spanjoll Pedro Sanchez.

“Disa vende kanë dyshimet e tyre, por unë mendoj se ne kemi shumë interesa të përbashkëta dhe mund të jemi më të fortë dhe më me ndikim në kontekstin e ndryshimeve gjeopolitike nëse Evropa, Karaibet dhe Amerika Latine thellojnë lidhjet e tyre”, theksoi ai.

Në korrik, Spanja do të marrë presidencën e radhës të Këshillit të BE-së, ndërsa Brazili do të marrë presidencën e bllokut tregtar të Amerikës së Jugut “Mercosur”.

Po atë muaj, udhëheqësit e BE-së do të mblidhen me Komunitetin e Shteteve të Amerikës Latine dhe Karaibeve (CELAC) në Bruksel për të diskutuar marrëveshjen e tregtisë së lirë. Sanchez është optimist se samiti i ardhshëm BE-CELAC, i pari që nga viti 2015, do të shënojë përparim të rëndësishëm.

“Me Pedro Sanchezin, mendoj se është e mundur të arrihet një marrëveshje. Ne e duam këtë marrëveshje. Momenti është këtu, por ne kemi nevojë për konsensus”, tha presidenti i Brazilit Luiz Inacio Lula da Silva pranë kryeministrit spanjoll.

Lula po ashtu dënoi luftën ruse kundër Ukrainës, por tha se po punon për nisje negociatash të paqes midis dy vendeve.

“Çdo palë beson se ka të drejtë, por njerëzit po vdesin dhe ne duhet të ndalojmë luftimet dhe të arrijmë një marrëveshje,” tha Lula.

“Unë do të vazhdoj të përpiqem të arrij këtë marrëveshje, duke folur me Putinin, Zelenskyyn, të gjithë për të parë nëse është e mundur të fillojnë negociatat”, shtoi ai.

Lula shtoi se ai po mbron gjithashtu një rishikim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, krijimin e një “G-20-e për paqen” dhe që “banka BRICS” të bëhet një bankë e madhe investimesh që tejkalon Bankën Botërore.

Rajonalisht, ai tha se po përpiqet të krijojë një monedhë të vetme si Euro për pjesë të Amerikës Latine.

Sanchez shprehu vlerësimin e tij për angazhimin e rinovuar të Brazilit në çështjet ndërkombëtare pas viteve të mungesës nën udhëheqjen e Jair Bolsonaros.

