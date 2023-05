Takimi trepalësh BE-Azerbajxhan-Armeni do të mbahet më 14 maj në Bruksel

Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev dhe kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan do të takohen me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel në Bruksel më 14 maj, transmeton Anadolu.

Në njoftimin e Këshillit Evropian thuhet se treshja do të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz në margjinat e samitit të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet më 1 qershor.

Michel ka propozuar që presidenti azerbajxhanas dhe kryeministri armen në takimin e radhës të Komunitetit që pritet të mbahet në tetor në Spanjë të takohen me presidentin francez dhe kancelarin gjerman.

Aliyev dhe Pashinyan u takuan për herë të parë më 14 dhjetor 2021 nën udhëheqjen e Michel, për të zgjidhur çështjet e diskutueshme midis dy vendeve.

Takimi i fundit i formatit trepalësh u mbajt më 31 gusht 2022.