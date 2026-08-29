Takohen sërish Kurti e Abdixhiku, por pa ndonjë rezultat konkret

Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, janë takuar edhe të shtunën në mbrëmje në ambientet e Kuvendit. Në takim ka qenë e pranishme edhe ish-presidentja Vjosa Osmani që në zgjedhjet e fundit garoi në listën e LDK-së.
Pas takimit, Kurti u ka thënë shkurt gazetarëve se “kur të ketë rezultate, do të ketë lajme për ju”.
Të dy janë takuar tashmë disa herë në negociatat për formimin e institucioneve, ndërsa së fundmi takimet po mbahen vetëm në kuadër të gjetjes së një emri për president.
Herën e fundit, Kurti e Abdixhiku u takuan në mesjavë. Aty u tha se është diskutuar për emra konkretë, por u paralajmërua për takime të tjera.