Talibanët: Nuk do të hakmerremi ndaj afganëve që punuan për trupat e huaja

Talibanët u bënë thirrje të hënën afganëve që kanë punuar ndër vite për ushtrinë amerikane dhe forcat e NATO-s në Afganistan të mos “e braktisin” vendin e tyre të shkatërruar nga lufta, nga frika e ndëshkimit prej grupit kryengritës.

Premtimi i Talibanëve vjen ndërsa mijëra afganë të punësuar, kryesisht si përkthyes, nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate gjatë qëndrimit të tyre pothuajse prej dy dekadash në këtë vend, i frikësohen një hakmarrjeje nga grupi e po kërkojnë të emigrojnë në SHBA.

“Talibanët nuk do t’i trazojnë ata, por u bëjnë thirrje t’i kthehen jetës së tyre normale dhe nëse kanë ekspertizë në ndonjë fushë, t’i shërbejnë vendit të tyre”, thanë përfaqësues të talibanëve në një deklaratë dërguar gazetarëve dhe botuar në faqen zyrtare të grupit të hënën. “Ata nuk do të përballen me ndonjë rrezik nga ana jonë”, thuhej gjithashtu në deklaratë.

Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate pritet t’i tërheqin plotësisht trupat e tyre nga Afganistani deri më 11 shtator. Uashingtoni negocioi një marrëveshje me Talibanët në shkurt të 2020 për t’i dhënë fund asaj që ka qenë lufta më e gjatë ku janë përfshirë Shtetet e Bashkuara jashtë territorit të vendit.

Ushtria amerikane tha javën e kaluar se kishte përfunduar gati gjysmën e procesit të tërheqjes.

Rreth 18,000 afganë janë në pritje të njoftimeve për viza të posaçme emigrimi për në SHBA ndërsa ka shqetësime se administrata e Presidentit Joe Biden mund të mos jetë në gjendje t’i përpunojë dokumentat në kohë. Presidenti Biden ka qenë nën presion në rritje brenda vendit për të përshpejtuar procesin në mënyrë që të shpëtohen afganë të cilëve u rrezikohet jeta për shkak se kanë punuar për ushtrinë amerikane.

Talibanët shprehen në deklaratë se afganët që punuan për forcat e huaja “pushtuese” ishin “mashtruar” dhe se ata “duhet të tregojnë pendesë” për veprimet e tyre në të shkuarën. Në deklaratë thuhej gjithashtu se veprimet e tyre përbënin “tradhti” kundër Islamit dhe Afganistanit.

“Ne i shihnim ata si armiqtë tanë kur qëndronin në radhët e armiqve, por kur ata të braktisin radhët e armikut e të vendosin të jetojnë si afganë të zakonshëm në atdheun e tyre, nuk do të përballen me ndonjë problem”, thuhej në deklaratë. Megjithatë shtohej aty, nëse afganët në fjalë po përdorin mundësitë për ndëshkim “si një justifikim për të mbështetur çështjen e tyre të rreme për të kërkuar azil, atëherë ky është problemi i tyre dhe jo i Talibanëve”, siç thuhej në deklaratë.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price tha të enjten e kaluar se SHBA-të janë “të angazhuara në mënyrë të posaçme dhe se kanë një përgjegjësi të veçantë ndaj këtyre afganëve trima”.

“Ne gjithmonë jemi duke kërkuar mënyra për të përmirësuar procesin e vizave të posaçme të migrimit, duke siguruar integritetin e programit, mbrojtur sigurinë tonë kombëtare si dhe duke u dhënë mundësi këtyre afganëve”, tha ai për gazetarët.

Z. Price shtoi se administrata ka miratuar një rritje të përkohshme të numrit të personelit konsullor në ambasadën amerikane në Kabul për të kryer intervista si dhe përpunuar aplikimet për viza. Kjo, tha ai, do të bëjë të mundur që misioni diplomatik amerikan atje t’u japë zgjidhje vonesave në proces të shkaktuara nga reduktimi i stafit për shkak të COVID-19-s dhe bllokimeve të lidhura me të. Z. Price tha se administrata ka kërkuar nga Kongresi fonde shtesë për 8,000 viza të tjera speciale migrimi. /voa