Tara: Kurrë s’kemi pasur ushtri të rregullt, në shtator të ‘98-ës s’ka pas strukturë hierarkike

Avokati i Kadri Veselit, Rodney Dixon ia prezantoi dëshmitarit Ismet Tara deklaratën e mëhershme ku ai kishte deklaruar se të gjithë ushtarët kanë qenë vullnetarë dhe se nuk kanë pasur asnjëherë një ushtri të rregullt. Tara mohoi që në shtator të 1998-ës ka pasur ndonjë strukturë hierarkike në ushtri.

Ai pretendohet se ka thënë që UÇK-ja përbëhej prej qytetarëve të zemëruar nga pushteti serb për shkak të keqtrajtimeve. Përgjigja e tij nuk u dëgjua por u pa teksa pohonte me kokë, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Tara u pyet se a ka thënë që dëshironin të jepnin përshtypjen se kishin një ushtri të vërtetë e cila nuk ishte ashtu. Dëshmitari tha se nuk i kujtohet, duke shtuar se duhet të merret edhe përkthimi në anglisht pasi ka hasur në shumë gabime gjatë përgatitjes së tij me prokuroren.

“Kurrë, kurrë, kurrë jo, nuk kemi pasur një ushtri të rregullt”, tha ai.

Tara tha se deri me kthimin e tij prej Shqipërisë pas 20 shtatorit 1998 nuk ka dëgjuar asnjëherë që ekzistojnë brigadat e UÇK-së por vetëm shtabet lokale të qyteteve dhe fshatrave.

“Deri pas kthimit tim prej Shqipërisë pas 20 shtatorit nuk kam dëgjuar që ekzistojnë brigadat e UÇK-së”, tha ai.

Pas 20 shtatorit, dëshmitari tha se është folur për organizimin e brigadave konkretisht pas krijimit të Zonës së Pashtrikut. Pas kësaj date, Tara tha se UÇK-ja gati është shpërbërë por që kanë filluar me krijimin e brigadave.

“Është filluar një përgatitje që të vijnë ushtarë të rinj dhe të vjetër që janë larguar në Shqipëri që të përmbushet numri sado pak i ushtarëve. Ka filluar organizimi i brigadave pa ushtarë, pa ushtarë edhe për njësitet më të vogla jo për brigadë”, tha Tara.

Gjatë kësaj kohe, Tara tha se ka qenë financier i njësitit “Arti” dhe si anëtar i logjistikës së këtij Shtabi.

Kur u pyet se a ka pasur ndonjë strukturë hierarkike pasi u kthy nga Shqipëria në shtator të 1998-ës, ai u përgjigj me “asnjëherë”.

Tara flet për dokumentin që po e kërkon: Kinse di për shumë krime që i ka bërë UÇK-ja e për vrasje të civilëve

(Përditësuar, ora 11:42)- Pasi diskutoi me avokatin e tij, Ismet Tara i njohur si Komandant Hoxha, tha se Prokurorisë do t’i përgjigjet në pyetjet shtesë vetëm në ato raste kur pyetjet e tyre dalin nga kundërpyetjet e mbrojtjes dhe jo për tema të tjera.

“Pyetjeve shtesë lidhur me këto pyetje që do i parashtroni ju do i përgjigjem edhe asaj, por në qoftë se del jashtë pyetjeve tuaja nuk do t’i përgjigjem”, tha Tara, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Avokati Rodney Dixon që përfaqëson Kadri Veselin, i tha se ky është vendim që duhet ta marrin gjykatësit dhe jo ai. Gjithashtu kërkoi që të informohet se çfarë ishte ai dokument që Tara e kërkoi dje.

“Dokument që është zhdukur prej prokurores sime. Është dokument që është përshkru më 2019-ën të gjithë ata hetues dhe prokurorë të mi që më kanë marrë në intervista për 32 orë. Ai dokument nuk është përshkruar në prezencën time. Nuk më është treguar kurrë as për t’u lexuar dhe as nuk e kam nënshkruar dhe nuk kam pasur njohuri për atë dokument që disa vite më radhë vetëm se me datë 19 (të mërkurën) me stafin e prokurores më është treguar ai dokument për herë të parë”, tha Tara.

Dëshmitari Tara tha se ai dokument përmban informacione se kinse ai ka akuzuar UÇK-në për krime. Veç kësaj, ai thotë se dokumenti është zhdukur nga prokurorja Vega Iodice.

“Ai dokument sipas përshkrimit të ish-intervistuesve të mi, prokurorëve të mi sikurse Ismet Tara të kishte thënë se ai di shumë krime që kanë ndodhur, që shumë krime që i kanë bërë UÇK-ja, që kanë vrarë civilë, që kanë dhezur civilë, e që kanë bërë krime jonjerëzore sipas përshkrimeve të tyre. Janë dy fletë të cila nuk i kam nënshkruar unë kurrë dhe nuk më janë paraqitur mua kurrë, s’i kam parë kurrë dhe nuk më janë tregu kurrë. Për herë të parë më janë tregu nga prokurorja e cila e ka zhdukë”, tha ai, duke shtuar se të njoftuar janë edhe stafi i saj dhe përkthyesja shqiptare.

Tara tha se prokurorja i ka thënë që ai dokument i përket stafit të ZPS-së gjatë intervistimit të tij më 2019-ën, por ai shtoi se ai dokument nuk ka qenë i njohur për atë.

Ai shtoi se i është thënë se ai dokument përmban përshkrimin gjeneral se çfarë e kanë cilësuar hetuesit e ZPS-së me 2019-ën dëshmitarin.

“Kur kam filluar që ta lexoj këtë dokument kam filluar që të qaj dhe të bërtas zoti avokat. Një fletë e kam lexuar unë dhe kur e kam parë se si më kanë përshkruar këta mua, jam trishtuar dhe e kam humbur veten dhe më ka kapur frika se ende e kësaj dite jam i rrezikuar për atë dokument në qoftë se nuk bëhet i hapur dhe nuk paraqitet ai dokument që të shqyrtohet tërësisht dhe të bëhet i njohur që ai përshkrim është i përshkrim i egër i dëshirave të tyre”, tha ai.

Dixon tha se do të bëjnë pyetje lidhur me këtë dokument, por aktualisht do të bëjnë pyetje të tjera.

Dëshmitari pohoi se ka qenë pjesë e njësisë “Arti” dhe më pas ka kaluar në Zonën e Pashtrikut e më pas në Brigadën 124.

Ai shtoi se ka ndihmuar edhe Shtabin e Likocit që përfshinte Rezallën dhe Plluzhinën me ndihmat e tij dhe popullatës që përfshinë ushqimin barna.

Tara pranon t’i përgjigjet mbrojtjes por jo Prokurorisë

(Përditësuar, ora 10:31)- Dëshmitari Ismet Tara ka thënë se do t’iu përgjigjet pyetjeve të ekipeve të mbrojtjes, por të njëjtën gjë nuk do ta bëjë për Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Fillimisht, avokati i Tarës, Idriss Van Straalen, tha që klienti i tij dëshiron që ai ta përsërisë kërkesën që t’iu jepet mundësia që të flasë dhjetë minuta për të folur për një dokument që i është paraqitur atij nga hetuesit e ZPS-së, ndonëse kjo kërkesë iu është kundërshtuar, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Ai gjykon se është e nevojshme për të që të flas për këtë dokument sepse lidhet me sigurinë e tij gjatë dëshmisë”, tha ai.

Gjykatësi Charles Smith tha se nuk do t’ia miratojnë këtë kërkesë dhe do të vazhdojnë me pyetjet e mbrojtjes së Kadri Veselit përmes avokatit Rodney Dixon.

Ismet Tara tha se dokumenti në fjalë nuk i është paraqitur kurrë, por deri në seancën përgatitore me prokuroren që sipas tij ishte shqetësues për atë.

“Ai dokument është shumë shqetësues për mua. E ftoj gjyqtarin edhe pse nuk ma la këtë mundësi që ta shpreh këtë shqetësimin tim para palës mbrojtëse, unë do t’i përgjigjem pyetjeve të tyne”, tha ai.

Njëri nga gjyqtarët i tha dëshmitarit se në rast që i përgjigjet mbrojtjes e ka për detyrim që t’i përgjigjet edhe Prokurorisë.

“Të mbrojtjes po, por të prokurores sime pa pasur dokumentin tim, jo”, tha ai.

Avokatit iu kërkua që të bisedojë me dëshmitarin që t’i shpjegohet detyrimi i tij si dëshmitar.

Si rrjedhojë, iu lejua pushimi në mënyrë që avokati të bisedojë me dëshmitarin.