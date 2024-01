“Të gjithë në Gaza janë të uritur” thonë agjencitë e OKB-së

Paralajmërimet e fundit nga agjencia e OKB-së për ndihmë për palestinezët dhe Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së kanë nxjerrë në pah kërcënimin e urisë dhe sëmundjeve në zonat shumë të ngarkuara, ku dhjetëra mijëra njerëz kanë ikur nga fushatat intensive të bombardimeve në veri dhe në qendër të enklavës së rrethuar.

“Të gjithë në Gaza janë të uritur! Kapërcimi i vakteve është normë dhe çdo ditë është një kërkim i dëshpëruar për ushqim,” tha WFP në një postim në X. “Njerëzit shpesh kalojnë gjithë ditën dhe natën pa ngrënë. Të rriturit janë të uritur që fëmijët të mund të hanë.”

Më shumë se një milion njerëz tani po kërkojnë siguri në qytetin jugor tashmë të mbipopulluar të Rafahut, sipas UNRWA, me qindra mijëra që flenë në natyrë me veshje ose materiale të papërshtatshme për të mbajtur jashtë të ftohtit. /mesazhi

What is WFP delivering to families inside #Gaza? Watch as @Hind_Gaza takes us to a WFP food distribution in Rafah.

While WFP has been delivering food every day, without unhindered humanitarian access, the risk of #famine is increasing by the hour. pic.twitter.com/Svr9rsrf5J

— World Food Programme (@WFP) January 1, 2024