Të jesh musliman (pse po na urrejnë) -1

Të jesh musliman do të thotë të jesh në të vërtetën, në të drejtën, në të rregulltën, në të pastërten. Do të thotë të pranosh bindshëm dhe me besim të thellë Allahun si Zot i vetëm Krijues dhe të besosh bindshëm se Muhamedi a.s. është Pejgamber (i dërguar) i Allahut.

Muslimanët luftohen, urrehen, shtypen, okupohen… vetëm për këtë arsye, për asgjë tjetër.

Këto vlera besueshmërie që përmenda më lartë, nuk janë thjesht vetëm vlera personale apo rajonale, por janë vlera universale, e që për fat të mirë i posedojnë dhe i jetësojnë muslimanët.

Prandaj na luftojnë, na etiketojnë e na urrejnë.

Natyrisht që e shtrembëta e urren të drejtën, e ndotura e urren pastërtinë, e keqja e urren të mirën, e shpifura e urren të vërtetën. Kështu që e vetmja arsye se pse urrehen kaq muslimanët , janë këto vlera universale të paluhatshme: Besimi, e vërteta, pastërtia, rregulli, humanizmi, e drejta..! Çdolloj arsyetimi tjetër është broçkull e shpikur për të iu shmangur thelbit.

Muslimanët e sotëm, e kanë (e kemi)një gabim, sepse sillen tejet të mëshirshëm ndaj sulmeve apo sulmuesve të tyre.

Kurse armiqtë e islamit janë aq të pamëshirshëm dhe të ashpër e arrogantë sa që nuk zgjedhin aspak mjete për të i luftuar muslimanët.

Ndaj muslimanët mos më shumë, duhet që me të njëjtën monedhë të ua kthejnë armiqëve të tyre. Kjo është edhe porosi Kuranore!*

Të jesh musliman do të thotë të jesh në të drejtën, dhe e drejta gjithmonë duhet të jet triumfuese. Të jesh musliman do të thotë të kesh dinjitet, ndaj dinjiteti meriton të jetë në piedestal. Të jesh musliman në kohë të vështira, do të thotë të jesh i mëshirshëm ndaj vëllezërve dhe i ashpër ndaj armiqëve.

Por, ne muslimanët, duke mos qenë musliman të nivelit Kuranor, atëherë ndodhë që të nëpërkëmbemi, të vritemi, të pushtohemi, të luftohemi gjithandej.

Të jesh musliman do të thotë të jesh me Allahun, dhe Allahu nuk i ulë besimtarët e vet, pooor faji qëndron tek NE!

Bajram Ramadani