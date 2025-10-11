Të paktën 1 i vrarë dhe 7 të plagosur në sulmin izraelit në Libanin jugor

Një person është vrarë dhe shtatë të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në Libanin jugor, duke shënuar shkeljet e fundit të një marrëveshjeje armëpushimi, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore kombëtare e lajmeve tha se dhjetë sulme ajrore izraelite goditën gjashtë buldozerë në rrugën Al-Msayleh, duke rezultuar në shkatërrimin dhe djegien e shumë automjeteve.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se një shtetas sirian u vra në sulm, ndërsa një sirian tjetër dhe gjashtë qytetarë libanezë, përfshirë dy gra, u plagosën.
Rruga Al-Msayleh u mbyll për shkak të dëmeve të konsiderueshme.
Në një raport tjetër, agjencia raportoi se dronë izraelitë fluturonin mbi kryeqytetin Bejrut dhe periferitë jugore që nga fillimi i ditës së sotme.
Ushtria izraelite pretendoi se “goditi dhe shkatërroi infrastrukturën e Hezbollahut në zonën e Libanit jugor, ku ndodhej pajisja inxhinierike e përdorur për të rindërtuar” infrastrukturën e saj në zonë.
Në nëntor të vitit 2023, një armëpushim u arrit pas një cikli 1-vjeçar sulmesh ndërkufitare midis Hezbollahut dhe Izraelit që filloi në tetor të vitit 2023. Konflikti u përshkallëzua në një ofensivë të plotë izraelite deri në shtator të vitit 2024, duke rezultuar në më shumë se 4 mijë vdekje dhe rreth 17 mijë të plagosur.
Sipas kushteve të armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri në janar. Por deri më tani ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.