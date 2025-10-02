Sipas sistemit të gjurmimit të flotiljes “Global Sumud”, të paktën 26 anije vazhdojnë të lundrojnë drejt Gazës dhe ende nuk janë ndaluar nga forcat izraelite.
Anijet më të afërta ndodhen rreth 50-60 kilometra larg bregdetit të Gazës.
Të paktën 26 anije ende duke lundruar drejt Gazës
