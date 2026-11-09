Të paktën 35 migrantë humbin jetën pasi fundoset një varkë në brigjet e Senegalit

Të paktën 35 persona kanë humbur jetën pasi një varkë e vogël me migrantë u përmbys në brigjet veriperëndimore të Senegalit.
Shërbimet e emergjencës thanë se bilanci është ende i përkohshëm dhe mund të rritet, pasi një numër i personave vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur.
Fillimisht, Ministria e Brendshme e Senegalit njoftoi se ishin gjetur 21 trupa dhe vetëm një person kishte mbijetuar. Më pas, numri i viktimave u rrit në 34 dhe më vonë në të paktën 35.
Autoritetet kanë angazhuar ekipet e kërkim-shpëtimit për të kontrolluar ujërat e Atlantikut dhe për të gjetur personat e zhdukur.
Presidenti i Senegalit, Bassirou Diomaye Faye, tha se të gjitha institucionet dhe burimet shtetërore janë mobilizuar për kërkimin e të zhdukurve, kujdesin ndaj të mbijetuarve dhe mbështetjen e familjeve të viktimave.
Rruga drejt Ishujve Kanarie
Mijëra persona nga vendet e Afrikës Perëndimore tentojnë çdo vit të kalojnë Atlantikun drejt Ishujve Kanarie të Spanjës, shpesh me mjete të vogla dhe të pasigurta.
Të premten, autoritetet senegaleze ndaluan një tjetër varkë me 142 persona që po udhëtonin drejt Spanjës. Në mesin e tyre ishin 23 gra, dy foshnja dhe dy fëmijë të tjerë nga Senegali, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea dhe Nigeria.
Ndërkohë, në ishullin El Hierro të Ishujve Kanarie u shpall gjendje emergjente të shtunën, pasi që nga fillimi i nëntorit kanë mbërritur më shumë se 3,300 migrantë me rreth 30 varka.
Patrullimet e shtuara detare pranë Senegalit, Mauritanisë dhe Marokut kanë bërë që rrjetet e kontrabandës t’i nisin udhëtimet nga më në jug, përfshirë nga Gambia, Guinea-Bissau dhe Guinea. Kjo ka zgjatur edhe më shumë udhëtimin në det dhe ka rritur rrezikun për migrantët. /mesazhi