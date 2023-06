Të paktën 41 gra u vranë gjatë trazirave në burgun e grave në Honduras

Të paktën 41 gra janë vrarë gjatë trazirave në një burg të grave në veriperëndim të kryeqytetit të Honduranit.

Shumica e tyre janë djegur për vdekje, tha një zyrtar i policisë së Hondurasit.

Yuri Mora, zëdhënësi i agjencisë kombëtare të hetimit të policisë së Hondurasit, tha se trazirat shpërthyen në burgun e grave në qytetin Tamara, rreth 30 milje në veriperëndim të Tegucigalpa, shkruan AP, përcjell Klankosova.tv

Mora tha se shumica e viktimave u dogjën, por kishte gjithashtu raporte për të burgosur të qëlluar me armë në burg. Zyrtarë të tjerë thanë se trazirat mund të kishin lidhje me korrupsionin ose kontrollin e bandave brenda burgut.

#Honduras, 41 dead in #women‘s #prison. %Clashes between #rival #gangs at a women’s prison in Honduras have left at least 41 people dead, police said. The violence took place in a prison about 25 kilometers north of the capital #Tegucigalpa pic.twitter.com/aFpBGmI1ub

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) June 20, 2023