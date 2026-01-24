Të paktën 61 viktima në Afganistan/ Shkak reshjet e dendura të borës dhe shiut

Reshjet e dendura të dëborës dhe shiut në Afganistan kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 61 personave dhe plagosjen e 110 të tjerëve, tha sot Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Fatkeqësive (NDMA) i vendit.
Zëdhënësi i NDMA-së, Mohammad Yousuf Hammad, tha se 458 shtëpi ishin shkatërruar plotësisht ose pjesërisht gjatë tre ditëve të fundit, për shkak të motit të keq, duke prekur të paktën 360 familje.
Hammad tha se shifrat ishin paraprake, duke shtuar se ekipet e vlerësimit po vazhdonin studimet në rajonet e prekura dhe se numri i viktimave mund të rritej.
Në një njoftim të veçantë, Ministria e Punëve Publike tha se Tuneli Salang, një rrugë kyçe që lidh kryeqytetin Kabul me provincat veriore, është mbyllur për trafikun gjatë tre ditëve të fundit për shkak të reshjeve të dendura të dëborës.
Tuneli është një korridor jetësor për tregtinë dhe transportin midis rajoneve.
Mohammad Nasim Moradi, kreu i meteorologjisë në Ministrinë e Transportit dhe Aviacionit, tha se, sipas parashikimeve për dy ditët e ardhshme, bora dhe shiu do të vazhdonin në disa pjesë të vendit, duke shkaktuar me shumë gjasa ndërprerje të mëtejshme të udhëtimit dhe bllokime rrugësh në zonat malore, përfshirë rajonin Salang.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se Afganistani eshte godituar nga kriza më e mëdha humanitare në botë, me miliona njerëz që kanë nevojë për ndihmë për shkak të motit ekstrem, thatësirës, pasigurisë ushqimore, kthimit te migrantëve dhe infrastrukturës se dobët.