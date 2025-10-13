Të rejat më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Presidenti i SHBA-së Donald Trump u largua nga Sharm el-Sheikh i Egjiptit pasi bashkëkryesoi një “samit paqeje” për Gazën atje, ku morën pjesë shumë udhëheqës botërorë.
Duke folur në samit, Trump përsëriti se “lufta ka mbaruar” dhe tha se negociatat për fazën e dytë të armëpushimit janë duke u zhvilluar.
Ai foli gjithashtu për planet për rindërtim masiv në Gaza, të cilat, sipas tij, duhet së pari të çmilitarizohen.
Njerëzit në Gaza, të rraskapitur pas dy vitesh bombardimesh dhe premtimesh të paplotësuara për rimëkëmbje, shpresojnë me kujdes se planet e reja të rindërtimit dhe ndihmës do të materializohen, raporton Hani Mahmoud i Al Jazeera nga qyteti i Gazës i shkatërruar nga lufta.
Ushtria izraelite thotë se ka rikuperuar dhe kthyer në Izrael trupat e katër robërve të liruar nga Hamasi.
Udhëheqësit e Egjiptit, Katarit, Turqisë dhe SHBA-së nënshkruan një dokument që Trump thotë se “do të përcaktojë rregullat dhe rregulloret” për zbatimin e armëpushimit Izrael-Hamas.
Hamasi dhe Izraeli kryen një shkëmbim të burgosurish që pa lirimin e gati 2,000 palestinezëve të burgosur në burgjet izraelite dhe 20 robërve izraelitë të mbajtur në Rripin e Gazës.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 67,869 njerëz dhe ka plagosur 170,105 që nga tetori i vitit 2023. /mesazhi