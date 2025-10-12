Të rejat më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Buldozerët fillojnë pastrimin e rrënojave në Qytetin e Gazës pas dy vitesh lufte, ndërsa dhjetëra mijëra palestinezë të zhvendosur me forcë kthehen në qytetet e shkatërruara në Gazën veriore.
Gazetar i shquar vritet në Gaza, ndërsa numri i të vdekurve në media rritet. Saleh Aljafarawi është vrarë nga persona të armatosur në Qytetin e Gazës.
Po bëhen përgatitje për një samit armëpushimi në Gaza në qytetin Sharm el-Sheikh të Egjiptit, ku pritet të marrë pjesë edhe Presidenti i SHBA-së Donald Trump.
Izraeli ka filluar transferimin e të burgosurve palestinezë në dy burgje para lirimit të tyre si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin, e cila do të shohë gjithashtu lirimin e robërve izraelitë të mbajtur në Gaza.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 67,806 njerëz dhe ka plagosur 170,066 që nga tetori 2023. /mesazhi