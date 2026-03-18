Teherani konfirmon vdekjen e shefit të sigurisë së Iranit: Ali Larijani u martirizua në krye të detyrës!

Irani ka konfirmuar vdekjen e Ali Larijanit, shefit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, i vrarë në një sulm ajror të pretenduar nga Izraeli në kryeqytet.
“Ali Larijani është martirizuar”, ka konfirmuar Këshilli i Sigurisë iraniane.
Lajmi u raportua nga Al Jazeera, sipas së cilës, në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr e Iranit, Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i vendit konfirmoi vrasjen e Larijani-t, pasi Izraeli mori përgjegjësinë për vrasjen e tij në sulme të kryera më herët atë mëngjes.
“Pas një jete të dedikuar për ngritjen e Iranit dhe Revolucionin Islamik, ai më në fund e ka përmbushur dëshirën e tij të gjatë, i është përgjigjur thirrjes së së vërtetës dhe me krenari e ka arritur qëllimin fisnik të martirizimit në shërbim”, thuhet në një deklaratë nga Këshilli, të botuar nga Mehr.
Vdekja e tij shihet si një humbje e madhe për udhëheqjen e Teheranit dhe rrit më tej tensionet në rajon.