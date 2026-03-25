Teherani thotë se SHBA-ja dhe Izraeli planifikojnë të pushtojnë një nga ishujt e Iranit

Kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Qalibaf, akuzoi të mërkurën SHBA-në dhe Izraelin se po planifikojnë të pushtojnë një nga ishujt e vendit, me mbështetjen e një shteti nga rajoni, transmeton Anadolu.
“Bazuar në disa të dhëna, armiqtë e Iranit, me mbështetjen e njërit prej vendeve në rajon, po përgatisin një operacion për të pushtuar një nga ishujt e Iranit”, tha Qalibaf në një postim në platformën sociale amerikane X.
Megjithatë, ai nuk e përmendi emrin e këtij shteti rajonal.
Qalibaf tha se të gjitha “lëvizjet e armikut” po monitorohen nga forcat e armatosura iraniane.
“Nëse ata ndërmarrin ndonjë hap, e gjithë infrastruktura jetike e atij vendi rajonal do të shënjestrohet pa kufizime nga sulme të pamëshirshme”, kërcënoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri tani më shumë se 1.340 viktima, përfshirë edhe Liderin e atëhershëm Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa duke synuar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet dhe aviacionin global.