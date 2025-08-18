Teknologjia ‘që lexon rrugët’ – ju ndihmon të shmangni gropat

Ta pranojmë: Infrastruktura rrugore jo në të gjitha vendet është perfekte.
Dhe me kaq shumë automjete që qarkullojnë nëpër rrugë çdo ditë, rrugët e këqija përpara janë pothuajse të pamundura të parashikohen.
Pothuajse.
General Motors kohët e fundit paraqiti një kërkesë për patentë për një sistem që synon të paralajmërojë shoferët për rrugë të keqe para se ta shohin atë.
Sistemi i GM do të përdorte sensorë dhe kamera në automjete, duke mbledhur të dhëna rrugore siç janë zhvendosja e pezullimit, rrotullimi i rrotave dhe dridhja ndërsa ngasin.
Kompania më pas do t’i përdorte këto kamera për të treguar papërsosmëritë e rrugës në kohë reale – si gropat ose grumbullimi i ujit – dhe do ta transmetonte atë informacion në cloud përmes telematikës dhe GPS-it specifik.
Nga aty, sistemi do të përcaktojë një rezultat që pasqyron gjendjen e rrugës në fjalë.
Sistemi i GM do t’u rekomandonte gjithashtu rrugë alternative shoferëve nëpërmjet sistemit të navigimit.
Është sigurisht një ide interesante – dhe një që teorikisht mund t’u kursejë shoferëve mijëra euro në faturat e riparimit, veçanërisht duke pasur parasysh kushtet e rrugëve.