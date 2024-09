Tel Avivi shpërthen në demonstrata antiqeveritare – VIDEO

Kjo është në fakt protesta më e madhe në një vend të vetëm në historinë e Izraelit. Organizatorët thonë se 500,000 janë në rrugët e Tel Avivit dhe 250,000 të tjerë janë shpërndarë në të gjithë vendin, duke përfshirë Jeruzalemin Perëndimor, Haifën dhe Rishon LeZion.

Kjo është një javë protestash të njëpasnjëshme pasi ushtria izraelite njoftoi se kishte gjetur trupat e gjashtë pengjeve në Gaza. Kjo nuk ishte e mirë për publikun izraelit.

Familjet e pengjeve thonë se ky është faji i kryeministrit Netanyahu, ai ka gjak në duart e tij dhe ai është pengesa kryesore pse nuk ka pasur ende një marrëveshje armëpushimi.

Madhësia e demonstratës thjesht tregon nivelin e zhgënjimit të anëtarëve të familjes, publikut izraelit dhe lëvizjes pas 11 muajsh lufte.

Right now in Tel Aviv: hundreds of thousands of people supporting the families of the hostages and demanding a deal now. Enough, for God’s sake. Enough.

