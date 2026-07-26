Tension i ri në Hormuz

Irani ndalon katër anije, incident me një cisternë në Gjirin e Omanit
Një episod i ri tensioni është regjistruar në zonën më të gjerë të Ngushticës së Hormuzit, me Teheranin që njofton se vetëm në 24 orë pengoi katër anije të kalonin nëpër kalimin detar strategjikisht të rëndësishëm, ndërsa UKMTO britanike raportoi një incident në Gjirin e Omanit që përfshinte cisterna dhe forca ushtarake.
Dy zhvillimet sjellin përsëri në pah rrezikun e rritur operacional në rajon dhe pasigurinë në lidhje me lundrimin e lirë në një nga kalimet më të rëndësishme të energjisë në planet.
Sipas përditësimit të UKMTO-së, Qendra “mori informacion në lidhje me një incident që përfshinte cisterna dhe forca ushtarake në Gjirin e Omanit”. Njoftimi fillestar nuk dha detaje të mëtejshme mbi identitetin e cisternës, flamurin e saj, vendndodhjen e saktë të incidentit apo llojin e përfshirjes ushtarake.
Incidenti merr një rëndësi të veçantë për shkak të kohës, pasi pothuajse njëkohësisht Garda Revolucionare njoftoi një operacion të ri për të kontrolluar trafikun drejt Ngushticës së Hormuzit.
Të shtëna paralajmëruese ndaj katër anijeve
Nga ana iraniane, në 24 orët e fundit katër anije u përpoqën të kalonin nëpër Ngushticë, por kalimi i tyre u ndalua pas ndërhyrjes nga forcat iraniane.
Garda Revolucionare pretendon se u qëlluan “të shtëna paralajmëruese”, por bazuar në informacionin e disponueshëm deri më tani, emrat dhe llojet e katër anijeve, si dhe kursi i tyre i mëvonshëm, nuk janë bërë të ditura.
Zhvillimi tregon se regjimi i tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit mbetet jashtëzakonisht i paqëndrueshëm, me lëvizjet tregtare që ndikohen drejtpërdrejt nga zhvillimet ushtarake dhe vendimet e Teheranit.
Hormuzi mbetet rreziku kryesor për transportin detar
Ndërhyrja e re nga forcat iraniane vjen në një kohë kur tregu ndërkombëtar i transportit detar po monitoron çdo lëvizje në rajon në kohë pothuajse reale.
Pas rënies së memorandumit të mirëkuptimit SHBA-Iran, i cili kishte lejuar përkohësisht akses më të gjerë në transportin ndërkombëtar detar, tranzitet janë rikthyer në një regjim kufizimesh të shtuara dhe pasigurie operacionale.
Për pronarët dhe operatorët e cisternave, çdo incident i ri përkthehet në një rivlerësim të rrezikut, kushteve të sigurimit, sigurisë së ekuipazhit dhe në fund të fundit vetë mundësisë së kryerjes së një udhëtimi.
Fakti që brenda 24 orëve Teherani raporton katër ndërhyrje në anije, ndërsa në të njëjtën kohë UKMTO heton një incident me cisterna dhe forca ushtarake në Gjirin e Omanit, nënvizon se sa e brishtë mbetet situata rreth arteries detare më të rëndësishme të energjisë në botë. /tesheshi