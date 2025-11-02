Tensione të larta në Beograd

Tensione të larta po shënojnë sonte para Asamblesë Kombëtare në Beograd, ku një numër i madh qytetarësh u mblodhën në mbështetje të Diana Hrka, e cili filloi një grevë urie këtë mëngjes.
Sipas raportimeve nga terreni, piroteknikë u hodhën nga drejtimi i të ashtuquajturit “Çaciland” drejt qytetarëve të mbledhur në mbështetje të Diana Hrka.
Në të njëjtën kohë, në afërsi të menjëhershme, në një vendbanim me tendë me nofkën Çaciland, u mblodhën edhe mbështetës të qeverisë dhe një kordon i fortë policie për trazira u ngrit midis dy grupeve.
Pavarësisht faktit se shishe, fishekzjarr dhe të shtëna topash fluturojnë vazhdimisht nga “Çaciland” mbi kokat e tyre, policia nuk ka reaguar ndaj sulmuesve.
Stefan Hrka është njëri nga 16 viktimat e shembjes së tendës hekurudhore një vit më parë në Novi Sad, gjë e cila shkaktoi protesta gjithë popullore në të gjitha qytetet e Serbisë kundër regjimit të Aleksandar Vuçiq, raporton KosovaPress.
Të shtunën në Novi Sad u mbajt një tubim i madh në njëvjetorin e tragjedisë. Vlerësimet për pjesëmarrje variojnë nga 39 mijë sipas Ministrisë së Brendshme në më shumë se 110 mijë sipas organizatorëve dhe agjencive të huaja. /teve1