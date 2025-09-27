Tensionet rriten në Liban gjatë përvjetorit të vrasjes së Nasrallahut

Mijëra mbështetës të Hezbollahut kanë mbushur rrugët e Bejrutit jugor për të shënuar njëvjetorin e vrasjes së Hassan Nasrallahut.
Të veshur me të zeza, burra, gra e fëmijë marshuan drejt vendit të varrimit të tij, duke mbajtur portrete të udhëheqësit të vrarë dhe duke bërë betime besnikërie ndaj pasuesit të tij, Naim Qassem, i cili pritet të mbajë një fjalim.
Tensionet janë shtuar këtë javë, sidomos pas vendosjes së portreteve të Nasrallahut mbi shkëmbinjtë e njohur të Bejrutit, gjë që u krye pavarësisht ndalimit të kryeministrit Nawaf Salam dhe guvernatorit të qytetit, duke nxitur zemërimin e kundërshtarëve të Hezbollahut. /mesazhi