Tensionet rriten në Liban gjatë përvjetorit të vrasjes së Nasrallahut

Hezbollah supporters commemorate the first anniversary of their late leader Hassan Nasrallah’s killing by Israel on the outskirts of Beirut on Saturday [Mohamed Azakir/Reuters]

Mijëra mbështetës të Hezbollahut kanë mbushur rrugët e Bejrutit jugor për të shënuar njëvjetorin e vrasjes së Hassan Nasrallahut.

Të veshur me të zeza, burra, gra e fëmijë marshuan drejt vendit të varrimit të tij, duke mbajtur portrete të udhëheqësit të vrarë dhe duke bërë betime besnikërie ndaj pasuesit të tij, Naim Qassem, i cili pritet të mbajë një fjalim.

Tensionet janë shtuar këtë javë, sidomos pas vendosjes së portreteve të Nasrallahut mbi shkëmbinjtë e njohur të Bejrutit, gjë që u krye pavarësisht ndalimit të kryeministrit Nawaf Salam dhe guvernatorit të qytetit, duke nxitur zemërimin e kundërshtarëve të Hezbollahut. /mesazhi

