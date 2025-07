Kuvendi i Kosovës do të mbajë sërish të shtunën seancën konstituive.

Ky do të jetë tentimi i 53-të për konstituimin e Kuvendit.

Seanca e cila pritet të nis nga ora 14:00 mbahet ditën e fundit të afatit 30 ditor i Gjykatës Kushtetuese për konstituim të Kuvendit.

Gjykata Kushtetuese ka kthyer të premten më 24 korrik, përgjigje ndaj kërkesave të PDK-së dhe LDK-së mbi vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit të Kuvendit për votimin e Komisionit për votim të fshehtë të seancës së mbajtur më 29 qershor 2025.

Në seancën e së premtes morën pjesë edhe ambasadorët e akredituar në Kosovë.

Ndryshe, në dështimin e 52-të të konstituimit të Kuvendit të pranishëm ishin edhe ambasador të akredituar në Kosovë.

Disa nga ta folën pas dështimit të kësaj seance ku bënë thirrje që respektohet afati i dhënë nga Gjykata Kushtetuese për konstituimin e Kuvendi.

Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav ka thënë se në Kuvend shkuan me shpresë të madhe se sot do të kishte diçka të re.

“Kosovës i duhet një Kuvend pak a shumë menjëherë. Kosovës i duhet një qeveri e re, një qeveri e re që do ta ndërtojë urën e re – një urë të re dhe të fortë mes Kosovës dhe Brukselit. Ne erdhëm këtu me shpresa të mëdha, por fatkeqësisht prapë nuk ndodhi asgjë bashkëpunimi”, ka deklaruar Orav

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde ka shprehur shqetësimin tij për ngërçin politik dhe urgjencën për t’u formuar institucionet e Kosovës.

“Jemi këtu për ta theksuar shqetësimin tonë dhe urgjencën për të formuar institucionet. Qytetarët dolën për të votuar më 9 shkurt dhe tani janë bërë gati gjashtë muaj. Klasa politike po dështon përballë qytetarëve. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ishte një karton i kuq për ata qe nuk konstituojnë Kuvendin”, u shpreh ai.

Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, ka bërë thirrje për reflektim urgjent nga spektri politik.

“Së bashku me ambasadorë të tjerë mora pjesë në seancën e sotme të Kuvendit. Ngërçi aktual po e dëmton Kosovën. I inkurajoj të gjithë politikanët që t’i shfrytëzojnë plotësisht orët e pakta që kanë mbetur para se të skadojë afati i dhënë nga Gjykata Kushtetuese nesër,” ka shkruar ai.

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves u ka bërë thirrje partive politike që të gjejnë një zgjidhje për t’i dhënë fund bllokimit përpara se afati i Gjykatës Kushtetuese të përfundojë nesër.

“Sot, përfaqësuesit diplomatikë të miqve të Kosovës vunë re dështimin e 52-të radhazi për të konstituuar Kuvendin. I bëj thirrje politikanëve të Kosovës të bashkohen dhe të gjejnë një zgjidhje për t’i dhënë fund bllokimit përpara se afati i Gjykatës Kushtetuese të përfundojë nesër. Përndryshe, Kosova po hyn në një territor të panjohur dhe qytetarët e saj vazhdojnë të humbasin përfaqësimin politik kuptimplotë dhe aftësinë për të marrë vendime të rëndësishme vendase dhe ndërkombëtare që ndikojnë në jetën e qytetarëve”, ka thënë ai pas dështimit të 52-të të konstituimit të Kuvendit./teve1.