Tërbimi i Netanyahu-t me pamjet që nuk do donte që bota t’i shihte

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se rrjedhja e një videoje nga një qendër paraburgimi, e cila tregon abuzimin seksual të një të burgosuri palestinez, ka shkaktuar dëme serioze në reputacionin ndërkombëtar të Izraelit dhe përfaqëson ndoshta “goditjen më serioze ndaj imazhit të vendit që nga themelimi i tij”.
Netanyahu e bëri deklaratën gjatë mbledhjes së rregullt të kabinetit të djeshëm, duke iu referuar pamjeve që shkaktuan zemërim pasi u transmetuan nga televizioni izraelit Channel 12 në gusht të vitit të kaluar.
Prokurori kryesor ushtarak i Izraelit, Yifat Tomer-Yerushalmi, dha dorëheqjen të premten, më 31 tetor, për një çështje që lidhet me kampin e paraburgimit Sde Teiman.
Sipas mediave izraelite, Tomer-Yerushalmi mori përgjegjësinë për publikimin e videos, duke theksuar se e bëri këtë për të kundërshtuar propagandën e rreme të drejtuar kundër gjyqësorit ushtarak.
Videoja, sipas raportimeve të medias, tregon abuzimin e rëndë seksual të një anëtari të dyshuar të Hamasit. Incidenti çoi në padinë e pesë rezervistëve në shkurt, avokatët e të cilëve mohojnë akuzat për sulm seksual.
Sipas informacionit të disponueshëm, i paraburgosuri pësoi lëndime të rënda që kërkonin trajtim spitalor.
Organizata e të drejtave të njeriut Amnesty International ka akuzuar Izraelin për abuzim dhe torturim të të burgosurve palestinezë nga Rripi i Gazës në kampin Sde Teiman. Disa media kanë publikuar gjithashtu akuza për abuzim në këtë objekt.
Tomer-Yerushalmi ofroi dorëheqjen pasi javën e kaluar nisi një hetim mbi përfshirjen e mundshme të anëtarëve të Zyrës së Avokatit të Përgjithshëm Ushtarak në publikimin e videos, raporton DPA. /tesheshi