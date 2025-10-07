Termokos fillon sezonin ngrohës, 8 ditë para afatit të zakonshëm

Tetë ditë para afatit të zakonshëm ka filluar sezoni ngrohës për vitin 2025/2026, kështu ka njoftuar ndërmarrja NP “Termokos” SH.A.,.
Sipas Termokosit, kjo është hera e parë në historinë e ekzistimit të ndërmarrjes që sezoni ngrohës të nisë 8 ditë para afatit të zakonshëm.
Përmes një njoftimi për media, Termokos tha se kjo vjen pasi ndërmarrja ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Ndërkohë, në Kosovë po mban mot kryesisht i ftohtë që prej javës së kaluar, me temperatura nga 0 deri në 6 gradë Celcius.
“Kjo është hera e parë në historinë e ekzistimit të ndërmarrjes, që sezoni ngrohës nisë 8 ditë para afatit të zakonshëm për fillimin e furnizimit, si reagim i menjëhershëm ndaj përkeqësimit të motit dhe në harmoni të plotë me ligjet në fuqi, përkatësisht me rregulloren e ZRRE-së për furnizim me energji. NP “Termokos” dhe KEK-u po hyjnë në sezonin e 10-të bashkëpunimit të suksesshëm, përmes të cilit po sigurohet një furnizim i qëndrueshëm dhe cilësor për mbi 25 mijë konsumatorë”, thuhet në njoftimin e Termokosit