Tesla arriti shpejtësinë 286 km/h para se t’i shpërthente një gomë

Tesla Model S Plaid po udhëtonte në një pjesë të autostradës gjermane Autobahn pa kufizim shpejtësie, kur shoferi thotë se dëgjoi një shpërthim të fuqishëm.
Makina humbi kontrollin, rrëshqiti, doli nga korsia dhe u përmbys. Në aksident nuk u përfshi asnjë automjet tjetër, ndërsa kabina e pasagjerëve mbeti kryesisht e paprekur.
Shoferi pretendon se aksidenti u shkaktua nga një gomë e pasme Goodyear Eagle F1 SuperSport.
Ai thotë gjithashtu se vetëm pas aksidentit mësoi se disa goma të këtij modeli ishin tërhequr nga tregu për shkak të një rreziku të mundshëm të shkëputjes së pjesës së shkeljes së gomës.
Tërheqja nga tregu ka ndodhur, por ajo përfshinte një seri të kufizuar prej rreth 69 gomash. Megjithatë, deri tani hetuesit nuk kanë konfirmuar se defekti i gomës ishte shkaku i aksidentit.
Shoferi thotë se nuk pësoi lëndime të rënda, megjithëse pret që rikuperimi i tij të zgjasë disa muaj.