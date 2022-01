Tesla Model S ka një distancë prej 1200 kilometrash me një lloj të ri baterie

Our Next Energy (ONE), një startup teknologjik dy vjeçar me bazë në shtetin amerikan të Miçiganit, ka një prototip të baterisë së tij të re në një Tesla Model S të testuar. Siç njoftoi prodhuesi i baterive të mërkurën, Tesla ishte në gjendje të udhëtonte 1210 kilometra me baterinë përpara se të duhej të ringarkohej.

Sipas Mujeeb Ijaz, themelues dhe drejtor menaxhues i ONE, kompania planifikon të fillojë prodhimin e baterive deri në fund të vitit 2023 që ofrojnë një gamë të ngjashme – rreth dy herë më shumë se shumica e automjeteve elektrike ekzistuese. Kështu ONE ia kalon e-makinës Lucid Air. Deri tani ka arritur 873 kilometra.

Bateritë më të qëndrueshme

ONE është fokusuar në zhvillimin e një baterie inovative me rreze të gjatë që është “më e sigurt” dhe “më e qëndrueshme”. Në lidhje me baterinë e testuar në Model S, themeluesi i ONE Ijaz thotë: “Ne duam të eliminojmë nikelin dhe kobaltin, por të mos heqim dorë nga dendësia e energjisë” në mënyrë që të arrijmë atë distancë prej të paktën 1210 kilometrash ndërmjet dy karikimeve.

Sipas Ijaz, ONE zgjodhi një Tesla Model S për të shfaqur prototipin e baterisë së saj sepse kishte një paketë baterie veçanërisht të madhe që ofronte hapësirë ​​të mjaftueshme për baterinë ONE. Bateria u testua për herë të parë në një test rrugor në Michigan në fund të dhjetorit me një shpejtësi mesatare prej 89 km / orë në orë.