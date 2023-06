Tesla po përgatitet që më në fund të hyjë në tregun indian

Pasi Tesla ndërpreu papritur negociatat me qeverinë indiane vitin e kaluar, raporti i fundit nga Financial Express erdhi si befasi. Në vitin 2021, Tesla po përgatitej për të filluar shitjen e veturave të saj në Indi, ajo mori homologimin për shtatë modele, me disa vetura të cilat u panë duke u testuar në rrugët indiane.

Megjithatë, në vitin 2022, Tesla braktisi planet e saj, ndaloi së kërkuari për showroom-e dhe shpërbëu ekipin e saj lokal. Dukej sikur kompania vendosi të mos përfshihej fare në tregun e Indisë, pasi kërkesa e saj për të ulur tarifën e importit për veturat e saj nga 100 për qind në 40 për qind u refuzua me vendosmëri nga zyrtarët indianë.

Qeveria indiane dëshiron që Tesla të ngrejë fillimisht një fabrikë prodhimi në vend, me zinxhirë furnizimi lokal, dhe vetëm atëherë të fillojë të shesë automjetet e saj. Tesla padyshim donte të fillonte shitjen e veturave të saj menjëherë në këtë vend që të priste që fabrika të përfundonte, raporton Arena EV.

Negociatat u ndërprenë dhe secila palë shkoi në shtëpi e zhgënjyer, por duket se kjo ishte vetëm një taktikë e ashpër negocimi nga Tesla. Pas vizitave të fundit në Indi nga ekipi i Tesla-s, qeveria lokale i ka bërë një ofertë kompanisë dhe kjo ofertë është pranuar në parim, sipas raportit të Financial Express.

Problemi këtu qëndron tek kërkesa e Indisë për një zinxhir furnizimi vendor i cili – kur bëhet fjalë për komponentët e veturave elektrike – nuk ekziston, të paktën jo në shkallen e kërkuar nga Tesla. Me kusht që Tesla të fillojë montimin e veturave të saj në Indi, të gjithë komponentët do të përjashtohen nga detyrimi i importit, për kohëzgjatjen e kërkuar nga kompania për të krijuar lidhje të reja të zinxhirit të furnizimit.

Në atë kohë, furnizuesit kinezë të Tesla-s do të lejoheshin të krijonin sipërmarrje të përbashkëta me kompanitë indiane, dhe si rezultat, të sillnin prodhimin e të gjithë komponentëve në Indi. Këtu po flasim kryesisht për bateritë. Kjo lëvizje padyshim favorizon bizneset indiane dhe hap dritaren që Tesla të krijojë një bazë prodhuese lokale.