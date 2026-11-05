Tesla prezanton teknologjinë e veturës fluturuese – na pret shpejtësi ekstreme

Tesla ka zbuluar ndërfaqen e re digjitale të Roadster të gjeneratës së ardhshme, duke prezantuar funksionet e avancuara për kontrollin e veturës dhe performancën në pistë.
Ekrani shfaq të dhëna për temperaturën e baterisë dhe motorëve, aerodinamikën, frenimin dhe kohën e xhirove.
Shoferët mund të ndryshojnë cilësimet përmes ekranit me prekje.
Një nga veçoritë më të veçanta është sistemi me shtytës raketor.
Sipas Tesla-s, versioni Roadster Thrust mund të përshpejtojë nga 0 në 96 km/h për më pak se 0.9 sekonda, ndërsa versioni ekskluziv Rocket synon ta arrijë këtë shpejtësi për vetëm 0.59 sekonda.
Kompania synon që prodhimi të nisë gjatë vitit të ardhshëm, por ende nuk ka konfirmuar se cili version do të dalë i pari në prodhim.