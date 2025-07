Tetë nga frutat më të shëndetshme që mund të hani tani

Sipas Shoqatës Gjermane të Ushqyerjes (DGE), nuk është vetëm ajo që hani që ka rëndësi, por edhe sa shpesh e hani atë. Edhe kur bëhet fjalë për dietën tuaj, shumëllojshmëria është sekreti i shëndetit.

Të hash një dietë plot ngjyra, ose “të shijosh ylberin”, është mënyra më e mirë për t’u siguruar që trupi yt po merr të gjitha vitaminat, mineralet, proteinat, fibrat dhe më shumë të nevojshme.

Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, amerikanët duhet të konsumojnë dy gota fruta në ditë. Një mënyrë e lehtë për ta llogaritur atë pa një shirit matës? Një porcion frutash futet në njërën dorë, një mollë, për shembull, llogaritet si një porcion.

A janë frutat të shëndetshme?

Sipas DGE-së, konsumimi i frutave mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe llojeve të caktuara të kancerit. Megjithatë, është e rëndësishme të keni shumëllojshmëri në dietën tuaj. Për fat të mirë për ju, ne e bëmë hulumtimin. Këto janë 8 nga frutat më të shëndetshme dhe më të lehta për t’ju frymëzuar në jetën tuaj të përditshme:

Fiq

Të njohur që nga koha e Odisesë së Homerit , fiqtë janë të vegjël, por të pasur me vitamina, të tilla si vitaminat B (të rëndësishme për metabolizmin, sistemin nervor dhe gjakun), si dhe kalcium dhe magnez.

Shalqi

Sezoni i shalqirit është gjithmonë shumë i pritur, dhe jo vetëm sepse është i shijshëm. Fruti me ngjyrë rozë të ndezur përmban vitaminë C, vitaminë B6 dhe vitaminë A. Kjo e fundit është thelbësore për sy të shëndetshëm dhe elasticitet të lëkurës. Gjithashtu përmban kalium, i cili ndihmon në funksionimin e muskujve, dhe shumë ujë, i cili ndihmon në eliminimin e toksinave përmes veshkave.

Avokado

Shpesh e keqkuptuar si perime, avokado ka një farë, kështu që i përket kategorisë së frutave. Përmban magnez, kalium, hekur, vitamina B, provitaminë A, si dhe vitamina E dhe K. Është i pasur me yndyrë, por këto janë acide yndyrore të shëndetshme dhe të pangopura që janë thelbësore për shumë funksione të trupit.

Portokaj

Kur fillojnë shenjat e para të një ftohjeje, shumë njerëz kthehen te portokajtë. Ato njihen për përmbajtjen e lartë të vitaminës C, por ofrojnë edhe përbërës të tjerë të rëndësishëm si karotenoidet dhe flavonoidet, të cilat veprojnë si antioksidantë dhe mbrojnë qelizat nga efektet e dëmshme mjedisore.

Kajsi

Kajsitë janë një burim i shijshëm i provitaminës A, e cila në trup shndërrohet në vitaminë A dhe nxit shëndetin e lëkurës dhe syve. Ato gjithashtu përmbajnë shumë vitaminë C dhe E, ndërsa janë lehtësisht të tretshme dhe të përshtatshme për stomakë të ndjeshëm.

Manaferra

Boronicat janë të nënvlerësuara. Ato përmbajnë vitaminë C, provitaminë A, vitaminë E, si dhe vitamina të grupit B, siç është acidi folik.

Mjedra

Manaferrat kanë vlera ushqyese mbresëlënëse dhe konsiderohen shumë të shëndetshme. Ato kanë pak kalori, por janë të pasura me vitamina dhe fitokimikate. Ato përmbajnë një sasi të madhe të vitaminës C dhe kaliumit, një nga elektrolitet më thelbësore të trupit, thelbësore për rregullimin e presionit osmotik, ekuilibrit të elektroliteve dhe pH-it. Ato gjithashtu kanë një efekt detoksifikues për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit.

Luleshtrydhe

Me pak kalori, të pasura me ujë, luleshtrydhet përmbajnë më shumë vitaminë C sesa edhe frutat agrume. Ato janë gjithashtu të pasura me acid folik, kalium, hekur, magnez, kalcium dhe antioksidantë polifenole. Shumëllojshmëria e lëndëve ushqyese të tyre ka tërhequr interesin e shkencës. Shkencëtarët dyshojnë se ato kanë efekte antikancerogjene dhe një efekt pozitiv në sistemin kardiovaskular.