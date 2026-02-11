Tetë palestinezë të vrarë në sulmet izraelite në Gaza në 24 orët e fundit

Në sulmet e kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën tetë palestinezë, ndërsa 20 të tjerë janë plagosur, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e enklavës, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite, pavarësisht armëpushimit, po i vazhdon sulmet në Gaza me arsyetime të ndryshme.
Sipas njoftimit të fundit të ministrisë mbi bilancin e viktimave në Gaza, që nga armëpushimi i shpallur më 10 tetor, 591 palestinezë janë vrarë dhe 1.578 të tjerë janë plagosur.
Që nga fillimi i sulmeve në tetor 2023, numri i përgjithshëm i viktimave në Gaza ka arritur në 72.045, ndërsa numri i të plagosurve në 171.686.
Po ashtu raportohet se në Rripin e Gazës, mijëra trupa ndodhen nën rrënoja.