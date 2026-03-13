Tetë vende myslimane dënojnë vendimin e Izraelit për mbylljen e xhamisë Al-Aksa gjatë Ramazanit

Disa vende myslimane dënuan mbylljen e portave të Xhamisë Al-Aksa për besimtarët myslimanë gjatë Ramazanit në mes të luftës SHBA-Izrael me Iranin dhe tensioneve rajonale.
Kompleksi i Xhamisë al-Aksa, i njohur nga myslimanët si al-Haram al-Sharif, është vendi i tretë më i shenjtë në Islam. Vendi është gjithashtu më i shenjti në Judaizëm, i njohur nga hebrenjtë si Mali i Tempullit.
Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm të tetë vendeve – Katarit, Jordanisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Pakistanit, Turqisë, Arabisë Saudite dhe Egjiptit – dënuan mbylljen e vazhdueshme të kompleksit të Xhamisë al-Aksa në Jerusalem nga Izraeli për besimtarët myslimanë, veçanërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Ministrat thanë se Izraeli nuk ka sovranitet mbi Jerusalemin e pushtuar ose vendet e tij të shenjta islamike dhe të krishtera. Ata theksuan se Fondet e Jerusalemit dhe Departamenti i Çështjeve të Xhamisë al-Aksa, i lidhur me Jordaninë, janë autoriteti qeverisës.
Ata i bënë thirrje Izraelit të ndalojë kufizimet dhe bashkësisë ndërkombëtare të kundërshtojë shkeljet e vazhdueshme dhe praktikat e paligjshme të Izraelit kundër vendeve të shenjta islamike dhe të krishtera në Jerusalem, si dhe shkeljet e tij të shenjtërisë së këtyre vendeve të shenjta.
Duke përmendur shqetësimet për sigurinë publike, policia izraelite tha në një deklaratë javën e kaluar se të gjitha vendet e shenjta në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit përfshirë Murin Perëndimor, kompleksin e Xhamisë al-Aksa dhe Kishën e Varrit të Shenjtë do të mbeten të mbyllura. /tema