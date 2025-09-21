Tetë veteranë amerikanë i bashkohen flotiljes për në Gaza, kundërshtojnë bashkëpunimin në gjenocidin e Izraelit

Veteranë amerikanë i janë bashkuar Flotiljes Globale “Sumud” në përpjekje për të nxitur qeverinë e tyre t’i japë fund bashkëpërgjegjësisë në luftën izraelite kundër Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.
“Tetë veteranë amerikanë iu bashkuan Flotiljes Globale ‘Sumud’, duke sfiduar të njëjtën makinë lufte të cilës dikur i shërbyen”, thanë organizatorët në një deklaratë të publikuar në platformën e medias sociale amerikane X.
Flotilja përshëndeti pjesëmarrjen e veteranëve amerikanë në këtë mision global, duke vënë në dukje ndryshimin e tyre nga “luftimi në luftërat e perandorisë, tek luftimi për të shtypurit”.
“Në gjithë SHBA-në, qytetarët po denoncojnë bashkëpërgjegjësinë, po kërkojnë një embargo armësh dhe po organizohen për drejtësi. Këta veteranë na kujtojnë se solidariteti do të thotë veprim dhe se shërbimi i vërtetë është të qëndrosh pranë popullit palestinez”, thuhet në deklaratë.
Sipas deklaratës, veteranët amerikanë janë nisur drejt Gazës me një mesazh të qartë: “Të ndalet gjenocidi, të ndalet bashkëpërgjegjësia dhe të çlirohet Palestina”.
Që prej 13 shtatorit, shumë anije janë nisur nga portet e Tunizisë dhe Greqisë për t’u mbledhur pranë Maltës, përpara se të lundrojnë së bashku drejt brigjeve të enklavës palestineze, sipas Komitetit Ndërkombëtar për Thyerjen e Bllokadës Izraelite të Gazës.
Konvoji aktual është më i madhi i këtij lloji, me synimin të sfidojë bllokadën dhe të dorëzojë ndihma humanitare për palestinezët në Gaza, që po përballen me kushte të urisë nën mbylljen shumëmujore të të gjitha kalimeve nga Izraeli.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 65 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, shumica gra e fëmijë. Bombardimet e pandërprera e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë sjellë uri masive dhe përhapje sëmundjesh.