Thierry Henry: Ishte koha për të reaguar kundër racizmit të mediave sociale

Ish sulmuesi i Arsenalit dhe Francës Thierry Henry tha se ishte tepruar dhe se ai duhej të merrte një qëndrim kundër racizmit në mediat sociale.

43-vjeçari tha javën e kaluar se po largohej nga media sociale për shkak të racizmit dhe ngacmimit nëpër platforma.

Ai tha se problemi ishte “shumë i dëmshëm për t’u injoruar”.

“Ishte koha për të marrë një qëndrim,” tha Henry, duke folur në programin e BBC Newsnight të hënën.

“Gjërat që kam dëgjuar në stadiume dhe rrugë po vijnë gjithnjë e më shumë në mediat sociale, veçanërisht në komunitetin tim, dhe sportin që dua më shumë, futbollin.

“Mendova se ishte koha për të marrë një qëndrim dhe koha për t’i bërë njerëzit të kuptojnë se nuk është në rregull të abuzoheni në internet, nuk është në rregull të ngacmoheni në internet.

“Ndikimi që mund të ketë në shëndetin tuaj mendor është i pakrahasueshëm, ne e dimë që njerëzit po kryejnë vetëvrasje për shkak të saj. Mjaft më. Ne kemi nevojë për veprime.

“është shumë e lehtë për të hapur një llogari dhe për të ikur me të.”

Henry fitoi dy tituj të Premier Ligës me Arsenalin, ku ai luajti midis 1999 dhe 2007.

Shtatorin e kaluar, ai detajoi shembuj të racizmit që përjetoi gjatë karrierës së tij duke luajtur me Arsenalin dhe Francën.

“Nuk është një vend i sigurt,” shtoi Henry. ” Wilfried Zaha thotë se kur hyn në mediat sociale është i frikësuar të shikojë komentet, nuk duhet të jetë kështu. Nuk duhet të jetë ashtu, të ndjeni se nuk duhet të bëni asgjë.

“Unë mendoj se të gjithë duhet të shqetësohen për atë që po ndodh. E tëra që po them është,” a mund të jetë një vend i sigurt? ” Në fund të ditës është një mjet i shkëlqyeshëm dhe është jetik dhe një mënyrë e shkëlqyeshme për t’u lidhur me fansat tuaj, ose për të dhënë një deklaratë për të korrigjuar diçka.

“Por është shumë e lehtë për njerëzit që po përpiqen të dëmtojnë njerëzit të ikun dhe të fshihen pas llogarive të rreme. Për mua ka të bëjë me përgjegjësi.”

Tëitter ka thënë se është “e angazhuar për iniciativën e Kick It Out për të trajtuar urrejtjen në internet dhe presin me padurim të vazhdojmë këto diskutime dhe të krijojmë zgjidhje me partnerët tanë në futboll”.

Instagram, i cili është në pronësi të Facebook, tha se ndërmori veprime në 6.6 milion pjesë të gjuhës së urrejtjes midis tetorit dhe dhjetorit të vitit të kaluar dhe do të “ndërmarrë veprime më të ashpra kur njoftohen për njerëzit që shkelin rregullat në DM [mesazhe të drejtpërdrejta]”. /Mesazhi.com