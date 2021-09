Tifozët e Man Utd janë bërë gati për debutimin e Ronaldos

Në këtë ndeshje pritet të debutojë edhe i sapo rikthyeri te Manchesteri, Cristiano Ronaldo, shkruan lajmi.net.

Ronaldo pas 12 vitesh të kaluara në Real Madrid dhe Juventus vendosi të kthehej të klubi ku bëri emër.

Tifozët e ‘Djajve të Kuq’ janë përgatitur që të i japin mikëpritjen e duhur portugezit që sot do të debutojë per hërë të dytë me United.

Në ndërkohë Ronaldo ka marrë fanellën me numër ‘7’ dhe fansat shpresojnë që me rikthimin e tij tani gjiganti anglez do t’i kthehet lavdisë së dikurshme dhe do të luftojë në të gjitha garat për trofe.