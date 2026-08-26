Tjetër riatdhesim shqiptarësh nga Siria, Rama: Detyrim njerëzor e shtetëror!

Ikja emocionale e aspak racionale me pasoja drejt një fronti lufte plot të panjohura
Një tjetër kthim shqiptarësh ka nga Siria u mundësua orët e fundit, për të cilin qeveria ka marrë meritat dhe kryeministri Rama i dedikoi këto fjalë:
“Pesë shtetas shqiptarë, nga të cilët tre të mitur, u riatdhesuan nga Siria pas një procesi të gjatë dhe të vështirë, ndërkohë që vijon përpjekja për riatdhesimin e atyre që kanë mbetur ende në Siri.
Një detyrim njerëzor dhe shtetëror, për t’u garantuar një fillim të ri nën mbrojtjen e institucioneve shqiptare”, shkroi ai në rrjetet sociale.
Po kush janë të kthyerit?
Hajrije Taushani, 79 vjeçe, me origjinë nga Elbasani.
Historia e saj në Siri nisi më shumë se një dekadë më parë. Djali i saj, Sherif Taushani, u largua drejt Sirisë me familje dhe humbi jetën gjatë konfliktit në maj të vitit 2014, në moshën 35-vjeçare.
Pas humbjes së të birit, Hajrije Taushani udhëtoi drejt Sirisë për t’u kujdesur për nipërit e saj, ku dhe mbeti atje për 12 vite me radhë.
Tjetra është Myrvete Dibra, e cila prej vitesh ndodhej në kampet siriane së bashku me vajzat e saj.
Me pesë shqiptarët e kthyer këtë herë, numri i të riatdhesuarve nga Siria arrin në 43. Tashmë raportohet se në Siri ndodhen ende 17 shqiptarë.
Kujtojmë se riatdhesimi i fundit ishte ai i Eva Dumanit. /tesheshi