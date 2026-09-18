Tlaib i bën thirrje Senatit të bllokojë shitjen e bombave amerikane ndaj Izraelit

Kongresistja amerikane Rashida Tlaib i ka bërë thirrje Senatit të SHBA-së që të bllokojë shitjen e planifikuar të bombave amerikane me vlerë 2.8 miliardë dollarë për Izraelin.
Tlaib tha se administrata e presidentit Donald Trump po planifikon t’i shesë Izraelit rreth 40 mijë bomba, secila me peshë rreth 1,000 kg.
Në një postim në rrjetin social X, Tlaib kritikoi vazhdimin e mbështetjes ushtarake amerikane për Izraelin dhe tha se paratë për këtë shitje vijnë nga taksapaguesit amerikanë.
Ajo i bëri thirrje Senatit që të ndërmarrë veprime për ta bllokuar shitjen. /mesazhi