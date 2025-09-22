Totem Automobili zbulon prototipin e kufizuar GT Super SP

Kompania italiane Totem Automobili ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë me makinat e saj të bukura të restauruara bazuar në modelet Alfa Romeo.
Por ky kapitull do të mbyllet së shpejti.
Megjithatë, përpara kësaj, është zbuluar modeli i fundit ultra-ekskluziv: GT Super SP.
Ky dyvëndësh bazohet në GT Super SP dhe do të prodhohen vetëm 10 njësi.
Prototipi “Rocket” ka karroceri më të gjerë dhe brendësia është e frymëzuar nga kabina e avionëve dhe ka detaje karboni dhe ngjyra Bordeaux Red dhe blu Dinamica.
Sport Prototipo ka një motor V6 3.2-litër turbo me 740 kuaj-fuqi dhe me vjen me një manual gjashtë-shpejtësi.
Totem prezantoi edhe konceptin Marinella, duke nisur bashkëpunim me specialistin e mëndafshit E. Marinella, ndërsa çmimet dhe projektet e ardhshme nuk janë zbuluar.