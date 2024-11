Toyota dhe Subaru bashkojnë forcat për një tjetër EV

BZ4X/Solterra nuk do të jetë një çështje elektrike e vetme pasi Toyota dhe Subaru po punojnë në një model tjetër elektrik.

Një raport i ri nga Nikkei Asia thotë se dy prodhuesit japonezë të automjeteve do të prezantojnë një model të dytë me emetim zero dhe ai do të jetë një SUV.

Raportohet se prodhimi i tij do të nis në janar të vitit 2026.

Ndërsa bZ4X dhe Solterra janë ndërtuar të dyja nga Toyota në fabrikën e saj Aichi, modeli i paidentifikuar pritet të dalë nga linja e montimit në faqen Yajima të Subaru.

Bëhet e ditur se EV-ja e re nuk do të zhvillohet nga themeli pasi do të huazojë pjesë nga SUV elektrik tashmë në shitje.

Kjo do të përshpejtojë zhvillimin dhe do të shkurtojë kostot.

Qëllimi është që të bëhen diku midis 15,000 dhe 20,000 njësi në muaj.